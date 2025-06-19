https://ria.ru/20250619/samara-2023908637.html

Самарский губернатор и "Полипласт" договорились о расширении сотрудничества

Самарский губернатор и "Полипласт" договорились о расширении сотрудничества - РИА Новости, 19.06.2025

Самарский губернатор и "Полипласт" договорились о расширении сотрудничества

Правительство Самарской области и группа компаний "Полипласт" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписали соглашение, направленное на... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T14:21:00+03:00

2025-06-19T14:21:00+03:00

2025-06-19T14:38:00+03:00

экономика

самарская область

вячеслав федорищев

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САМАРА, 19 июн - РИА Новости. Правительство Самарской области и группа компаний "Полипласт" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписали соглашение, направленное на расширение сотрудничества в социальной сфере региона, сообщили в пресс-службе областного правительства. "Сегодня в рамках Петербургского международного экономического форума состоялось подписание инвестиционного соглашения между правительством Самарской области и группой компаний "Полипласт". Документ скрепили подписями губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и председатель совета директоров группы компаний "Полипласт" Александр Шамсутдинов", - говорится в сообщении правительства региона. Соглашение направлено на расширение сотрудничества в социальной сфере региона, включая поддержку различных видов хоккея. Документ стал продолжением совместной работы. В мае этого года Самарская область и компания уже заключили партнерское соглашение, по которому "Полипласт" стала партнером четырех хоккейных клубов региона: "Лады", ЦСК ВВС, команды Молодежной хоккейной лиги "Ладья" и новой команды по следж-хоккею. Общий объем инвестиций составит порядка 5 миллиардов рублей, а срок реализации соглашения рассчитан до 2030 года. "Сегодня мы подписываем всеобъемлющее соглашение, и в первую очередь акцентируем внимание на том, что в Самарскую область пришел надежный партнер – тот, кто знает, что такое настоящий хоккей, и помогает развиваться этому виду спорта. Соглашение открывает новые перспективы для роста. Уверен, что мы найдем возможности для промышленного, инновационного, научного развития в рамках нашего региона", – сказал Вячеслав Федорищев. Совместная работа холдинга и руководств клубов позволит вывести хоккей в Самарской области на качественно новый уровень, отметили в региональном правительстве. "Уже сейчас в области созданы системы подготовки кадров, работают детско-юношеские школы, а профессиональные клубы показывают результаты. Все обязательства, которые мы взяли в рамках подписанного соглашения, станут импульсом для развития команды и, надеемся, они покажут результат, который порадует болельщиков", – отметил Шамсутдинов.

https://rsport.ria.ru/20250618/transfer-2023622010.html

https://ria.ru/20250619/samara-2023892558.html

самарская область

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экономика, самарская область, вячеслав федорищев