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Самарский губернатор и "Полипласт" договорились о расширении сотрудничества - РИА Новости, 19.06.2025
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14:21 19.06.2025 (обновлено: 14:38 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/samara-2023908637.html
Самарский губернатор и "Полипласт" договорились о расширении сотрудничества
Самарский губернатор и "Полипласт" договорились о расширении сотрудничества - РИА Новости, 19.06.2025
Самарский губернатор и "Полипласт" договорились о расширении сотрудничества
Правительство Самарской области и группа компаний "Полипласт" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписали соглашение, направленное на... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T14:21:00+03:00
2025-06-19T14:38:00+03:00
экономика
самарская область
вячеслав федорищев
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САМАРА, 19 июн - РИА Новости. Правительство Самарской области и группа компаний "Полипласт" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписали соглашение, направленное на расширение сотрудничества в социальной сфере региона, сообщили в пресс-службе областного правительства. "Сегодня в рамках Петербургского международного экономического форума состоялось подписание инвестиционного соглашения между правительством Самарской области и группой компаний "Полипласт". Документ скрепили подписями губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и председатель совета директоров группы компаний "Полипласт" Александр Шамсутдинов", - говорится в сообщении правительства региона. Соглашение направлено на расширение сотрудничества в социальной сфере региона, включая поддержку различных видов хоккея. Документ стал продолжением совместной работы. В мае этого года Самарская область и компания уже заключили партнерское соглашение, по которому "Полипласт" стала партнером четырех хоккейных клубов региона: "Лады", ЦСК ВВС, команды Молодежной хоккейной лиги "Ладья" и новой команды по следж-хоккею. Общий объем инвестиций составит порядка 5 миллиардов рублей, а срок реализации соглашения рассчитан до 2030 года. "Сегодня мы подписываем всеобъемлющее соглашение, и в первую очередь акцентируем внимание на том, что в Самарскую область пришел надежный партнер – тот, кто знает, что такое настоящий хоккей, и помогает развиваться этому виду спорта. Соглашение открывает новые перспективы для роста. Уверен, что мы найдем возможности для промышленного, инновационного, научного развития в рамках нашего региона", – сказал Вячеслав Федорищев. Совместная работа холдинга и руководств клубов позволит вывести хоккей в Самарской области на качественно новый уровень, отметили в региональном правительстве. "Уже сейчас в области созданы системы подготовки кадров, работают детско-юношеские школы, а профессиональные клубы показывают результаты. Все обязательства, которые мы взяли в рамках подписанного соглашения, станут импульсом для развития команды и, надеемся, они покажут результат, который порадует болельщиков", – отметил Шамсутдинов.
https://rsport.ria.ru/20250618/transfer-2023622010.html
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экономика, самарская область, вячеслав федорищев
Экономика, Самарская область, Вячеслав Федорищев
Самарский губернатор и "Полипласт" договорились о расширении сотрудничества

Самарская область и "Полипласт" подписали соглашение о расширении сотрудничества

© Фото Предоставлено правительством Самарской областиГубернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и председатель совета директоров группы компаний "Полипласт" Александр Шамсутдинов во время подписания соглашения о сотрудничестве
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и председатель совета директоров группы компаний Полипласт Александр Шамсутдинов во время подписания соглашения о сотрудничестве - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© Фото Предоставлено правительством Самарской области
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и председатель совета директоров группы компаний "Полипласт" Александр Шамсутдинов во время подписания соглашения о сотрудничестве
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САМАРА, 19 июн - РИА Новости. Правительство Самарской области и группа компаний "Полипласт" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписали соглашение, направленное на расширение сотрудничества в социальной сфере региона, сообщили в пресс-службе областного правительства.
"Сегодня в рамках Петербургского международного экономического форума состоялось подписание инвестиционного соглашения между правительством Самарской области и группой компаний "Полипласт". Документ скрепили подписями губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и председатель совета директоров группы компаний "Полипласт" Александр Шамсутдинов", - говорится в сообщении правительства региона.
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Соглашение направлено на расширение сотрудничества в социальной сфере региона, включая поддержку различных видов хоккея. Документ стал продолжением совместной работы. В мае этого года Самарская область и компания уже заключили партнерское соглашение, по которому "Полипласт" стала партнером четырех хоккейных клубов региона: "Лады", ЦСК ВВС, команды Молодежной хоккейной лиги "Ладья" и новой команды по следж-хоккею. Общий объем инвестиций составит порядка 5 миллиардов рублей, а срок реализации соглашения рассчитан до 2030 года.
"Сегодня мы подписываем всеобъемлющее соглашение, и в первую очередь акцентируем внимание на том, что в Самарскую область пришел надежный партнер – тот, кто знает, что такое настоящий хоккей, и помогает развиваться этому виду спорта. Соглашение открывает новые перспективы для роста. Уверен, что мы найдем возможности для промышленного, инновационного, научного развития в рамках нашего региона", – сказал Вячеслав Федорищев.
Совместная работа холдинга и руководств клубов позволит вывести хоккей в Самарской области на качественно новый уровень, отметили в региональном правительстве.
"Уже сейчас в области созданы системы подготовки кадров, работают детско-юношеские школы, а профессиональные клубы показывают результаты. Все обязательства, которые мы взяли в рамках подписанного соглашения, станут импульсом для развития команды и, надеемся, они покажут результат, который порадует болельщиков", – отметил Шамсутдинов.
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ЭкономикаСамарская областьВячеслав Федорищев
 
 
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