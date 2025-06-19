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Сальдо рассказал об угрозах чиновникам в Херсонской области

Сальдо рассказал об угрозах чиновникам в Херсонской области - РИА Новости, 19.06.2025

Сальдо рассказал об угрозах чиновникам в Херсонской области

Раскрывать имя сотрудника администрации Херсонской области, на которого готовилось покушение, нельзя из соображений безопасности, потому что чиновники региона... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T14:06:00+03:00

2025-06-19T14:06:00+03:00

2025-06-19T14:07:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Раскрывать имя сотрудника администрации Херсонской области, на которого готовилось покушение, нельзя из соображений безопасности, потому что чиновники региона постоянно находятся в опасности из-за угроз ВСУ, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор региона Владимир Сальдо. Шестнадцатого июня ФСБ сообщила о задержании в Херсонской области гражданина России, завербованного украинскими спецслужбами. Он изъял из схрона самодельное взрывное устройство с 1,25 килограмма взрывчатки С-4 и собирался подорвать автомобиль одного из чиновников областной администрации. "И на нашей территории, обратите внимание, сколько террористических актов нацелено против людей которые являются не только управленцами, но и являются теми людьми, которые имеют возможность создавать новые системы противодействия западным вооружениям или создавать системы наших вооружений. Охота ведётся за такими людьми, постоянно мы находимся под угрозой. Поэтому на кого планировалось (покушение - ред), мы знаем, но раскрывать информацию нельзя. Можем дать противнику дополнительную информацию", - сообщил Сальдо в ответ на вопрос, на кого из сотрудников администрации Херсонской области готовилось покушение. Корреспондент РИА Новости уточнил у Сальдо, идёт ли речь о нем. "Но я же перед вами", - ответил губернатор. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250616/agent-2023055013.html

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технологии, херсонская область , россия, владимир сальдо, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)