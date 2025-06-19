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Киев превратил Херсон в город-призрак, заявил Сальдо
Киев превратил Херсон в город-призрак, заявил Сальдо - РИА Новости, 19.06.2025
Киев превратил Херсон в город-призрак, заявил Сальдо
Город Херсон на правобережной части области, которая контролируется на данный момент ВСУ, превратился в город-призрак с минимумом населения, сказал в интервью... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T13:35:00+03:00
2025-06-19T13:35:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Город Херсон на правобережной части области, которая контролируется на данный момент ВСУ, превратился в город-призрак с минимумом населения, сказал в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. "Наш родной город Херсон имеет удручающий вид. Практически город-призрак. Жителей там осталось от нормативной численности, если до войны в самой агломерации было 500 тысяч в самой агломерации, сейчас не больше 40 тысяч. Конечно же, живется им там очень не сладко", - сказал губернатор. ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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вооруженные силы украины, владимир сальдо, херсон, киев, херсонская область
ПМЭФ-2025, Вооруженные силы Украины, Владимир Сальдо, Херсон, Киев, Херсонская область
Киев превратил Херсон в город-призрак, заявил Сальдо
Сальдо: Херсон под контролем Киева превращен в город-призрак