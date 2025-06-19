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Лимаренко: в ближайшие три года на Сахалине заработают восемь дронопортов - РИА Новости, 19.06.2025
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09:23 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/sakhalin-2023799043.html
Лимаренко: в ближайшие три года на Сахалине заработают восемь дронопортов
Лимаренко: в ближайшие три года на Сахалине заработают восемь дронопортов - РИА Новости, 19.06.2025
Лимаренко: в ближайшие три года на Сахалине заработают восемь дронопортов
В Сахалинской области в ближайшие три года заработают восемь дронопортов, которые охватят весь регион, сообщил РИА Новости на полях ПМЭФ-2025 губернатор области РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T09:23:00+03:00
2025-06-19T09:23:00+03:00
технологии
сахалин
валерий лимаренко
сахалинская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. В Сахалинской области в ближайшие три года заработают восемь дронопортов, которые охватят весь регион, сообщил РИА Новости на полях ПМЭФ-2025 губернатор области Валерий Лимаренко. "На ПМЭФ мы подписали масштабное соглашение с нашим новым партнером – АФК "Система". Оно предусматривает сотрудничество по целому ряду направлений, но общее у них одно – они затрагивают наиболее передовые и перспективные отрасли нашей экономики", - рассказал Лимаренко. Он уточнил, что речь идет, прежде всего, о развитии беспилотных технологий. "Сейчас Сахалинская область становится одной из главных площадок по развитию этого вида транспорта. У нас открыт первый в России официальный дронопорт. Это аэродром "Пушистый" в Корсаковском районе. А в течение трех лет заработают еще восемь дронопортов. Они охватят весь Сахалин. К слову, наша область – единственная территория России, где беспилотники летают по правилам гражданской авиации", - заметил глава региона. Он пояснил, что с учетом островной специфики развитие беспилотной авиации очень важно. "Мы летаем каждый день по правилам Росавиации. Летаем на сотни километров. То есть у нас не просто свободная зона для полетов – у нас разрешенная зона для полетов. Мы решаем с помощью беспилотников наши народно-хозяйственные задачи. Следим за состоянием леса, за пожарной ситуацией. Если пожары возникают, тушим их в течение суток, поэтому в десять раз уменьшили площади пожаров в опасный сезон. Мы следим за тем, чтобы русла рек не были перегорожены схождением селей, за тем, как поднимается вода, чтобы предотвратить затопление сел и городов. А еще следим с воздуха за чистотой наших островов. Все эти проблемы мы решаем с помощью беспилотной авиации", - рассказал губернатор. Он добавил, что на Сахалине действует научно-производственный центр по развитию морских и наземных беспилотных систем, а также создан испытательный полигон с необходимой инфраструктурой. "На базе дальневосточной авиакомпании "Аврора" мы сформировали беспилотную дочернюю компанию "Аврора БАС". Уже открыт авиационный учебный центр пилотируемой и беспилотной авиации. А в сентябре у нас пройдет международный форум по беспилотникам "Крылья Сахалина". Так что задел большой. Вместе с АФК "Система" мы будем разрабатывать технологии воздушной и морской доставки грузов. Для нашей островной области эта тема особенно актуальна", - подчеркнул собеседник РИА Новости. Лимаренко убежден, что будущее за грузовыми беспилотниками. А задача региона – сделать эти проекты экономически эффективными, чтобы ввести их в широкий обиход. "Мы видим беспилотную авиацию важным сектором экономики и готовы всесторонне его развивать", - заверил губернатор.
https://ria.ru/20250619/sakhalin-2023798404.html
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технологии, сахалин, валерий лимаренко, сахалинская область
Технологии, Сахалин, Валерий Лимаренко, Сахалинская область
Лимаренко: в ближайшие три года на Сахалине заработают восемь дронопортов

Губернатор Лимаренко: на Сахалине заработают восемь дронопортов

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкГубернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. В Сахалинской области в ближайшие три года заработают восемь дронопортов, которые охватят весь регион, сообщил РИА Новости на полях ПМЭФ-2025 губернатор области Валерий Лимаренко.
"На ПМЭФ мы подписали масштабное соглашение с нашим новым партнером – АФК "Система". Оно предусматривает сотрудничество по целому ряду направлений, но общее у них одно – они затрагивают наиболее передовые и перспективные отрасли нашей экономики", - рассказал Лимаренко.
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Он уточнил, что речь идет, прежде всего, о развитии беспилотных технологий.
"Сейчас Сахалинская область становится одной из главных площадок по развитию этого вида транспорта. У нас открыт первый в России официальный дронопорт. Это аэродром "Пушистый" в Корсаковском районе. А в течение трех лет заработают еще восемь дронопортов. Они охватят весь Сахалин. К слову, наша область – единственная территория России, где беспилотники летают по правилам гражданской авиации", - заметил глава региона.
Он пояснил, что с учетом островной специфики развитие беспилотной авиации очень важно.
"Мы летаем каждый день по правилам Росавиации. Летаем на сотни километров. То есть у нас не просто свободная зона для полетов – у нас разрешенная зона для полетов. Мы решаем с помощью беспилотников наши народно-хозяйственные задачи. Следим за состоянием леса, за пожарной ситуацией. Если пожары возникают, тушим их в течение суток, поэтому в десять раз уменьшили площади пожаров в опасный сезон. Мы следим за тем, чтобы русла рек не были перегорожены схождением селей, за тем, как поднимается вода, чтобы предотвратить затопление сел и городов. А еще следим с воздуха за чистотой наших островов. Все эти проблемы мы решаем с помощью беспилотной авиации", - рассказал губернатор.
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Он добавил, что на Сахалине действует научно-производственный центр по развитию морских и наземных беспилотных систем, а также создан испытательный полигон с необходимой инфраструктурой.
"На базе дальневосточной авиакомпании "Аврора" мы сформировали беспилотную дочернюю компанию "Аврора БАС". Уже открыт авиационный учебный центр пилотируемой и беспилотной авиации. А в сентябре у нас пройдет международный форум по беспилотникам "Крылья Сахалина". Так что задел большой. Вместе с АФК "Система" мы будем разрабатывать технологии воздушной и морской доставки грузов. Для нашей островной области эта тема особенно актуальна", - подчеркнул собеседник РИА Новости.
Лимаренко убежден, что будущее за грузовыми беспилотниками. А задача региона – сделать эти проекты экономически эффективными, чтобы ввести их в широкий обиход.
"Мы видим беспилотную авиацию важным сектором экономики и готовы всесторонне его развивать", - заверил губернатор.
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ТехнологииСахалинВалерий ЛимаренкоСахалинская область
 
 
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