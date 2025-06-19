https://ria.ru/20250619/sakhalin-2023798404.html
Корсаковский порт станет первым глубоководным портом-убежищем на Сахалине
Корсаковский порт станет первым глубоководным портом-убежищем на Сахалине - РИА Новости, 19.06.2025
Корсаковский порт станет первым глубоководным портом-убежищем на Сахалине
Корсаковский порт станет первым глубоководным портом-убежищем на Сахалине и важным звеном Северного морского пути, заявил на площадке ПМЭФ-2025 губернатор... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T09:20:00+03:00
2025-06-19T09:20:00+03:00
2025-06-19T09:20:00+03:00
сахалин
сахалинская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Корсаковский порт станет первым глубоководным портом-убежищем на Сахалине и важным звеном Северного морского пути, заявил на площадке ПМЭФ-2025 губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. "Мы активно развиваем логистический бизнес. Напомню, что год назад на ПМЭФ мы подписали важное соглашение в сфере логистики. Компания "Логин Дело" тогда приобрела Корсаковский порт на юге Сахалина и стала нашим партнером. Сегодня вместе с федеральными властями и частными инвесторами мы создаем на острове крупный международный транспортно-логистический хаб. Его основой как раз и станет Корсаковский порт. Уже началась масштабная модернизация этого стратегически важного объекта", - рассказал губернатор. По его словам, региону удалось привлечь федеральное финансирование на реконструкцию первых объектов ФГУП "Нацрыбресурсы". "Я говорю о гидротехнических сооружениях. Плюс идет строительство рыбного порта, а в ближайшее время должно начаться дноуглубление. Это позволит принимать океанские суда с большой осадкой", - отметил спикер. Он добавил, что в рамках развития сферы логистики в этом году регион подпишет на ПМЭФ соглашение с компанией Wildberries&Russ, которая планирует построить на Сахалине логистический центр площадью свыше 40 тысяч квадратных метров. "Это позволит оперативнее и дешевле доставлять местным жителям товары", - заключил глава Сахалинской области.
https://ria.ru/20250618/limarenko-2023681896.html
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сахалин, сахалинская область, экономика, валерий лимаренко, нацрыбресурсы
Сахалин, Сахалинская область, Экономика, Валерий Лимаренко, Нацрыбресурсы
Корсаковский порт станет первым глубоководным портом-убежищем на Сахалине
Корсаковский порт будет первым глубоководным портом-убежищем на Сахалине
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Корсаковский порт станет первым глубоководным портом-убежищем на Сахалине и важным звеном Северного морского пути, заявил на площадке ПМЭФ-2025 губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
"Мы активно развиваем логистический бизнес. Напомню, что год назад на ПМЭФ мы подписали важное соглашение в сфере логистики. Компания "Логин Дело" тогда приобрела Корсаковский порт на юге Сахалина и стала нашим партнером. Сегодня вместе с федеральными властями и частными инвесторами мы создаем на острове крупный международный транспортно-логистический хаб. Его основой как раз и станет Корсаковский порт. Уже началась масштабная модернизация этого стратегически важного объекта", - рассказал губернатор.
По его словам, региону удалось привлечь федеральное финансирование на реконструкцию первых объектов ФГУП "Нацрыбресурсы".
"Я говорю о гидротехнических сооружениях. Плюс идет строительство рыбного порта, а в ближайшее время должно начаться дноуглубление. Это позволит принимать океанские суда с большой осадкой", - отметил спикер.
Он добавил, что в рамках развития сферы логистики в этом году регион подпишет на ПМЭФ соглашение с компанией Wildberries&Russ, которая планирует построить на Сахалине логистический центр площадью свыше 40 тысяч квадратных метров.
"Это позволит оперативнее и дешевле доставлять местным жителям товары", - заключил глава Сахалинской области.