https://ria.ru/20250619/safronov-2023940154.html

Никас Сафронов представил свой проект на ПМЭФ

Никас Сафронов представил свой проект на ПМЭФ - РИА Новости, 19.06.2025

Никас Сафронов представил свой проект на ПМЭФ

Народный художник России Никас Сафронов представил проект "Родина-мать: Свет и Тишина", посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, на... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T15:40:00+03:00

2025-06-19T15:40:00+03:00

2025-06-19T15:40:00+03:00

пмэф-2025

германия

санкт-петербург

никас сафронов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Народный художник России Никас Сафронов представил проект "Родина-мать: Свет и Тишина", посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, на Петербургском международном экономического форума, передает корреспондент РИА Новости. Проект представляет собой два полотна, на которых изображена скульптура "Родина-мать зовет!" в дневное и ночное время. "Все картины, которые представлены, они философские и больше связаны с 80-летием Победы над фашистской Германией - важной для всего мира. Мы как бы, спасая себя, спасали весь мир", - рассказал журналистам Сафронов. Всего на форуме представлено более 50 картин художника: кроме проекта "Родина-мать: Свет и Тишина", который также представлен муралами по 2-4 метра внутри всех павильонов, участники ПМЭФ могут увидеть также проект "Летят журавли" с памятниками с оригинальной концепцией. Помимо этого, Сафронов оформил стенд Санкт-Петербурга, создав для него фреску. Кроме того, художник рассказал, что написанные полотна, располагающиеся на входе в павильон Н, в электронной версии были также "оживлены" с помощью искусственного интеллекта. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250618/pmef-2025-2023512046.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

германия, санкт-петербург, никас сафронов, новости культуры