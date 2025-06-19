https://ria.ru/20250619/russkaya-troyka-2023995580.html
Дегтярев поддержал предложение создать федерацию русской тройки
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн — РИА Новости, Зарина Халимхонова. Министерство спорта поддержало предложение гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева о создании спортивной федерации русской тройки, сообщил РИА Новости глава ведомства Михаил Дегтярев.
Соревнования русских троек — национальный вид конного спорта в России.
«
"Минспорт России поддержал предложение о создании спортивной федерации русской тройки. В свое время это был один из главных видов транспорта, а в наши дни — уже преимущественно только спорт. Как и лапту, городки и другие традиционные русские дисциплины, мы это поддерживаем. Этой работой сейчас занимается и намерен возглавить наблюдательный совет федерации гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Он инициировал этот процесс, обратился в Минспорт и получил от нас поддержку", — сказал Дегтярев.
По словам министра, сейчас команда Киселева собирает документы для признания вида спорта: разрабатывает правила, фиксирует количество занимающихся — спорт должен развиваться не менее чем в 23 регионах.
"Когда все требования будут выполнены — федерация будет зарегистрирована", — добавил Дегтярев.
Главная особенность русской тройки — разноаллюрная упряжка. Коренник (центральная, самая сильная лошадь) идет быстрой и размашистой рысью. Он задает темп и направление. По бокам впрягаются пристяжные лошади, которые скачут галопом и помогают кореннику тащить экипаж и маневрировать им. В такой связке лошади медленнее устают и на длинной дистанции поддерживают высокую скорость — до 50 километров в час. На соревнованиях русских троек представлены два основных направления — фигурная езда и скоростные забеги.