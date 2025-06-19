Дегтярев поддержал предложение создать федерацию русской тройки

«

"Минспорт России поддержал предложение о создании спортивной федерации русской тройки. В свое время это был один из главных видов транспорта, а в наши дни — уже преимущественно только спорт. Как и лапту, городки и другие традиционные русские дисциплины, мы это поддерживаем. Этой работой сейчас занимается и намерен возглавить наблюдательный совет федерации гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Он инициировал этот процесс, обратился в Минспорт и получил от нас поддержку", — сказал Дегтярев.