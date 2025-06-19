Рейтинг@Mail.ru
Дегтярев поддержал предложение создать федерацию русской тройки
Русская тройка
 
19.06.2025 (обновлено: 13.02.2026)
Дегтярев поддержал предложение создать федерацию русской тройки
Дегтярев поддержал предложение создать федерацию русской тройки - РИА Новости Спорт, 13.02.2026
Дегтярев поддержал предложение создать федерацию русской тройки
Министерство спорта поддержало предложение гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева о создании спортивной федерации русской тройки, сообщил РИА... РИА Новости Спорт, 13.02.2026
дмитрий киселев
михаил дегтярев
министерство спорта рф
спорт
конный спорт
русская тройка
Дегтярев поддержал предложение создать федерацию русской тройки

Министр спорта Дегтярев поддержал предложение создать федерацию русской тройки

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн — РИА Новости, Зарина Халимхонова. Министерство спорта поддержало предложение гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева о создании спортивной федерации русской тройки, сообщил РИА Новости глава ведомства Михаил Дегтярев.

Соревнования русских троек — национальный вид конного спорта в России.

«

"Минспорт России поддержал предложение о создании спортивной федерации русской тройки. В свое время это был один из главных видов транспорта, а в наши дни — уже преимущественно только спорт. Как и лапту, городки и другие традиционные русские дисциплины, мы это поддерживаем. Этой работой сейчас занимается и намерен возглавить наблюдательный совет федерации гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Он инициировал этот процесс, обратился в Минспорт и получил от нас поддержку", — сказал Дегтярев.

По словам министра, сейчас команда Киселева собирает документы для признания вида спорта: разрабатывает правила, фиксирует количество занимающихся — спорт должен развиваться не менее чем в 23 регионах.
"Когда все требования будут выполнены — федерация будет зарегистрирована", — добавил Дегтярев.
Главная особенность русской тройки — разноаллюрная упряжка. Коренник (центральная, самая сильная лошадь) идет быстрой и размашистой рысью. Он задает темп и направление. По бокам впрягаются пристяжные лошади, которые скачут галопом и помогают кореннику тащить экипаж и маневрировать им. В такой связке лошади медленнее устают и на длинной дистанции поддерживают высокую скорость — до 50 километров в час. На соревнованиях русских троек представлены два основных направления — фигурная езда и скоростные забеги.
Тройка лошадей во время выступления на турнире в Москве - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
Американцев тут не ждут: в России возрождают "спорт миллиардеров"
28 декабря 2023, 15:30
 
Русская тройкаДмитрий КиселевМихаил ДегтяревМинистерство спорта РФСпортКонный спорт
 
