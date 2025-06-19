Рейтинг@Mail.ru
Руденя: в технопарке "Савеловский" возведут новые производственные площади - РИА Новости, 19.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
 
22:03 19.06.2025 (обновлено: 22:04 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/rudenya-2024054424.html
Руденя: в технопарке "Савеловский" возведут новые производственные площади
Руденя: в технопарке "Савеловский" возведут новые производственные площади - РИА Новости, 19.06.2025
Руденя: в технопарке "Савеловский" возведут новые производственные площади
Правительство Тверской области и АО "Савеловский технопарк" подписали в рамках ПМЭФ-2025 соглашение о намерениях по реализации инвестиционного проекта... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T22:03:00+03:00
2025-06-19T22:04:00+03:00
тверская область
игорь руденя
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2024053038_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_9df03e411d8ad470134b5be5dffa45f4.jpg
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Правительство Тверской области и АО "Савеловский технопарк" подписали в рамках ПМЭФ-2025 соглашение о намерениях по реализации инвестиционного проекта строительства новых производств на территории технопарка, сообщает пресс-служба облправительства. Документ подписали губернатор области Игорь Руденя и представитель АО "Савеловский технопарк" Эдуард Городецкий. "Уже сейчас на территории технопарка размещается 18 производств, создано свыше 1000 рабочих мест. В рамках подписанного сегодня соглашения планируется строительство современных производственных зданий площадью свыше 37,5 тысячи квадратных метров для размещения высокотехнологичных предприятий", - приводятся в сообщении слова Рудени. Инновационно-промышленный парк Тверской области "Савеловский" создан в городе Кимры в 2022 году. Площадь производственных помещений сейчас составляет около 100 тысяч квадратных метров, в проект инвестировано 1,8 миллиарда рублей. Реализация нового инвестпроекта, рассчитанного до 2034 года, позволит привлечь в Тверскую область до 3,5 миллиарда рублей инвестиций и создать дополнительные рабочие места. Ключевой резидент технопарка - АО "Диатек", специализирующееся на производстве лабораторных монокристаллов алмазов высокой чистоты, применяемых в микроэлектронике, медицинской, атомной, инструментальной промышленности, космической и горнодобывающей отраслях.
https://ria.ru/20250603/rudenya-2020667726.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2024053038_71:0:1163:819_1920x0_80_0_0_b53dacd705310807d6a8f5ede7a86471.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
игорь руденя
Тверская область, Игорь Руденя
Руденя: в технопарке "Савеловский" возведут новые производственные площади

Правительство Тверской области и "Савеловский технопарк" подписали соглашение

© пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор области Игорь Руденя и представитель АО "Савеловский технопарк" Эдуард Городецкий
Губернатор области Игорь Руденя и представитель АО Савеловский технопарк Эдуард Городецкий - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© пресс-служба правительства Тверской области
Губернатор области Игорь Руденя и представитель АО "Савеловский технопарк" Эдуард Городецкий
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Правительство Тверской области и АО "Савеловский технопарк" подписали в рамках ПМЭФ-2025 соглашение о намерениях по реализации инвестиционного проекта строительства новых производств на территории технопарка, сообщает пресс-служба облправительства.
Документ подписали губернатор области Игорь Руденя и представитель АО "Савеловский технопарк" Эдуард Городецкий.
"Уже сейчас на территории технопарка размещается 18 производств, создано свыше 1000 рабочих мест. В рамках подписанного сегодня соглашения планируется строительство современных производственных зданий площадью свыше 37,5 тысячи квадратных метров для размещения высокотехнологичных предприятий", - приводятся в сообщении слова Рудени.
Инновационно-промышленный парк Тверской области "Савеловский" создан в городе Кимры в 2022 году. Площадь производственных помещений сейчас составляет около 100 тысяч квадратных метров, в проект инвестировано 1,8 миллиарда рублей. Реализация нового инвестпроекта, рассчитанного до 2034 года, позволит привлечь в Тверскую область до 3,5 миллиарда рублей инвестиций и создать дополнительные рабочие места. Ключевой резидент технопарка - АО "Диатек", специализирующееся на производстве лабораторных монокристаллов алмазов высокой чистоты, применяемых в микроэлектронике, медицинской, атомной, инструментальной промышленности, космической и горнодобывающей отраслях.
Заседание Правительства Тверской области - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
Руденя: три инвестпроекта реализуют в тверской ОЭЗ "Эммаусс"
3 июня, 14:32
 
Тверская областьИгорь Руденя
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала