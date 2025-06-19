https://ria.ru/20250619/rudenya-2024054424.html

Руденя: в технопарке "Савеловский" возведут новые производственные площади

Руденя: в технопарке "Савеловский" возведут новые производственные площади - РИА Новости, 19.06.2025

Руденя: в технопарке "Савеловский" возведут новые производственные площади

Правительство Тверской области и АО "Савеловский технопарк" подписали в рамках ПМЭФ-2025 соглашение о намерениях по реализации инвестиционного проекта... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T22:03:00+03:00

2025-06-19T22:03:00+03:00

2025-06-19T22:04:00+03:00

тверская область

игорь руденя

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Правительство Тверской области и АО "Савеловский технопарк" подписали в рамках ПМЭФ-2025 соглашение о намерениях по реализации инвестиционного проекта строительства новых производств на территории технопарка, сообщает пресс-служба облправительства. Документ подписали губернатор области Игорь Руденя и представитель АО "Савеловский технопарк" Эдуард Городецкий. "Уже сейчас на территории технопарка размещается 18 производств, создано свыше 1000 рабочих мест. В рамках подписанного сегодня соглашения планируется строительство современных производственных зданий площадью свыше 37,5 тысячи квадратных метров для размещения высокотехнологичных предприятий", - приводятся в сообщении слова Рудени. Инновационно-промышленный парк Тверской области "Савеловский" создан в городе Кимры в 2022 году. Площадь производственных помещений сейчас составляет около 100 тысяч квадратных метров, в проект инвестировано 1,8 миллиарда рублей. Реализация нового инвестпроекта, рассчитанного до 2034 года, позволит привлечь в Тверскую область до 3,5 миллиарда рублей инвестиций и создать дополнительные рабочие места. Ключевой резидент технопарка - АО "Диатек", специализирующееся на производстве лабораторных монокристаллов алмазов высокой чистоты, применяемых в микроэлектронике, медицинской, атомной, инструментальной промышленности, космической и горнодобывающей отраслях.

https://ria.ru/20250603/rudenya-2020667726.html

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игорь руденя