Руденя: в технопарке "Савеловский" возведут новые производственные площади
Правительство Тверской области и "Савеловский технопарк" подписали соглашение
© пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор области Игорь Руденя и представитель АО "Савеловский технопарк" Эдуард Городецкий
© пресс-служба правительства Тверской области
Губернатор области Игорь Руденя и представитель АО "Савеловский технопарк" Эдуард Городецкий
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Правительство Тверской области и АО "Савеловский технопарк" подписали в рамках ПМЭФ-2025 соглашение о намерениях по реализации инвестиционного проекта строительства новых производств на территории технопарка, сообщает пресс-служба облправительства.
Документ подписали губернатор области Игорь Руденя и представитель АО "Савеловский технопарк" Эдуард Городецкий.
"Уже сейчас на территории технопарка размещается 18 производств, создано свыше 1000 рабочих мест. В рамках подписанного сегодня соглашения планируется строительство современных производственных зданий площадью свыше 37,5 тысячи квадратных метров для размещения высокотехнологичных предприятий", - приводятся в сообщении слова Рудени.
Инновационно-промышленный парк Тверской области "Савеловский" создан в городе Кимры в 2022 году. Площадь производственных помещений сейчас составляет около 100 тысяч квадратных метров, в проект инвестировано 1,8 миллиарда рублей. Реализация нового инвестпроекта, рассчитанного до 2034 года, позволит привлечь в Тверскую область до 3,5 миллиарда рублей инвестиций и создать дополнительные рабочие места. Ключевой резидент технопарка - АО "Диатек", специализирующееся на производстве лабораторных монокристаллов алмазов высокой чистоты, применяемых в микроэлектронике, медицинской, атомной, инструментальной промышленности, космической и горнодобывающей отраслях.