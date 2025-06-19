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Ротенберг рассказал об инвестициях в проект высокоскоростной магистрали - РИА Новости, 19.06.2025
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16:12 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/rotenberg-2023954586.html
Ротенберг рассказал об инвестициях в проект высокоскоростной магистрали
Ротенберг рассказал об инвестициях в проект высокоскоростной магистрали - РИА Новости, 19.06.2025
Ротенберг рассказал об инвестициях в проект высокоскоростной магистрали
Компания НПС вложила 30 миллиардов рублей в реализацию проекта высокоскоростной магистрали (ВСМ), сообщил акционер компании Аркадий Ротенберг. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T16:12:00+03:00
2025-06-19T16:12:00+03:00
экономика
аркадий ротенберг
северный поток
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Компания НПС вложила 30 миллиардов рублей в реализацию проекта высокоскоростной магистрали (ВСМ), сообщил акционер компании Аркадий Ротенберг. "Наша компания для реализации этого проекта уже проинвестировала на сегодня 30 миллиардов рублей. И, в общем-то, я думаю, это не последняя инвестиция в этот проект", - заявил Ротенберг. Бизнесмен назвал ВСМ "высокотехнологичным проектом будущего", сравнив его значимость с такими национальными проектами, как "Северный поток", Северный морской путь, БАМ и Крымский мост. По словам Ротенберга, для успешной реализации ВСМ необходима слаженная работа всех участников процесса. "Проект очень сложный. Есть страны, которые давно занимаются подобным проектом, но у них до сих пор это не получилось. Важно, чтобы мы слаженно работали, министерство и ведомство, чтобы шла работа в регионах. Все, кто заинтересованы, вся страна, получается", - отметил он. Акционер НПС выразил уверенность в успешной реализации проекта, несмотря на его сложность.
https://ria.ru/20250619/vsm-2023861607.html
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экономика, аркадий ротенберг, северный поток
Экономика, Аркадий Ротенберг, Северный поток
Ротенберг рассказал об инвестициях в проект высокоскоростной магистрали

Ротенберг: НПС инвестировала 30 млрд рублей в реализацию проекта ВСМ

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкАркадий Ротенберг
Аркадий Ротенберг - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Аркадий Ротенберг. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Компания НПС вложила 30 миллиардов рублей в реализацию проекта высокоскоростной магистрали (ВСМ), сообщил акционер компании Аркадий Ротенберг.
"Наша компания для реализации этого проекта уже проинвестировала на сегодня 30 миллиардов рублей. И, в общем-то, я думаю, это не последняя инвестиция в этот проект", - заявил Ротенберг.
Олег Белозеров - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
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Бизнесмен назвал ВСМ "высокотехнологичным проектом будущего", сравнив его значимость с такими национальными проектами, как "Северный поток", Северный морской путь, БАМ и Крымский мост.
По словам Ротенберга, для успешной реализации ВСМ необходима слаженная работа всех участников процесса.
"Проект очень сложный. Есть страны, которые давно занимаются подобным проектом, но у них до сих пор это не получилось. Важно, чтобы мы слаженно работали, министерство и ведомство, чтобы шла работа в регионах. Все, кто заинтересованы, вся страна, получается", - отметил он.
Акционер НПС выразил уверенность в успешной реализации проекта, несмотря на его сложность.
Роман Старовойт - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
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ЭкономикаАркадий РотенбергСеверный поток
 
 
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