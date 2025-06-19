https://ria.ru/20250619/rotenberg-2023954586.html

Ротенберг рассказал об инвестициях в проект высокоскоростной магистрали

Ротенберг рассказал об инвестициях в проект высокоскоростной магистрали - РИА Новости, 19.06.2025

Ротенберг рассказал об инвестициях в проект высокоскоростной магистрали

Компания НПС вложила 30 миллиардов рублей в реализацию проекта высокоскоростной магистрали (ВСМ), сообщил акционер компании Аркадий Ротенберг. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T16:12:00+03:00

2025-06-19T16:12:00+03:00

2025-06-19T16:12:00+03:00

экономика

аркадий ротенберг

северный поток

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Компания НПС вложила 30 миллиардов рублей в реализацию проекта высокоскоростной магистрали (ВСМ), сообщил акционер компании Аркадий Ротенберг. "Наша компания для реализации этого проекта уже проинвестировала на сегодня 30 миллиардов рублей. И, в общем-то, я думаю, это не последняя инвестиция в этот проект", - заявил Ротенберг. Бизнесмен назвал ВСМ "высокотехнологичным проектом будущего", сравнив его значимость с такими национальными проектами, как "Северный поток", Северный морской путь, БАМ и Крымский мост. По словам Ротенберга, для успешной реализации ВСМ необходима слаженная работа всех участников процесса. "Проект очень сложный. Есть страны, которые давно занимаются подобным проектом, но у них до сих пор это не получилось. Важно, чтобы мы слаженно работали, министерство и ведомство, чтобы шла работа в регионах. Все, кто заинтересованы, вся страна, получается", - отметил он. Акционер НПС выразил уверенность в успешной реализации проекта, несмотря на его сложность.

https://ria.ru/20250619/vsm-2023861607.html

https://ria.ru/20250428/starovoyt-2013750595.html

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экономика, аркадий ротенберг, северный поток