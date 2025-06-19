https://ria.ru/20250619/rostov-2023886972.html
Ростовские власти заявили о перебоях со связью для обеспечения безопасности
Ростовские власти заявили о перебоях со связью для обеспечения безопасности - РИА Новости, 19.06.2025
Ростовские власти заявили о перебоях со связью для обеспечения безопасности
Перебои в работе операторов связи в Ростове-на-Дону в четверг связаны с мерами по обеспечению безопасности жителей региона, сообщил журналистам представитель... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T13:28:00+03:00
2025-06-19T13:28:00+03:00
2025-06-19T13:30:00+03:00
ростовская область
ростов-на-дону
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939077869_0:314:3077:2044_1920x0_80_0_0_62e429d04e7b0b816247beeadffcf4a9.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 июн - РИА Новости. Перебои в работе операторов связи в Ростове-на-Дону в четверг связаны с мерами по обеспечению безопасности жителей региона, сообщил журналистам представитель правительства Ростовской области. "В Ростовской области проводятся мероприятия, направленные на обеспечение безопасности жителей, ввиду чего наблюдаются перебои в работе операторов подвижной радиотелефонной связи", - сказал он. Последний раз перебои со связью в различных районах города наблюдались в начале июня. Тогда были приняты аналогичные меры.
https://ria.ru/20250616/gubernator-2023173424.html
ростовская область
ростов-на-дону
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939077869_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_aa74f73eaf5ede34edc6b2fe20e77d7d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростовская область, ростов-на-дону
Ростовская область, Ростов-на-Дону
Ростовские власти заявили о перебоях со связью для обеспечения безопасности
Перебои со связью в Ростове-на-Дону связаны с мерами по обеспечению безопасности