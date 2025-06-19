https://ria.ru/20250619/rostov-2023886972.html

Ростовские власти заявили о перебоях со связью для обеспечения безопасности

Ростовские власти заявили о перебоях со связью для обеспечения безопасности - РИА Новости, 19.06.2025

Ростовские власти заявили о перебоях со связью для обеспечения безопасности

Перебои в работе операторов связи в Ростове-на-Дону в четверг связаны с мерами по обеспечению безопасности жителей региона, сообщил журналистам представитель... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T13:28:00+03:00

2025-06-19T13:28:00+03:00

2025-06-19T13:30:00+03:00

ростовская область

ростов-на-дону

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 июн - РИА Новости. Перебои в работе операторов связи в Ростове-на-Дону в четверг связаны с мерами по обеспечению безопасности жителей региона, сообщил журналистам представитель правительства Ростовской области. "В Ростовской области проводятся мероприятия, направленные на обеспечение безопасности жителей, ввиду чего наблюдаются перебои в работе операторов подвижной радиотелефонной связи", - сказал он. Последний раз перебои со связью в различных районах города наблюдались в начале июня. Тогда были приняты аналогичные меры.

https://ria.ru/20250616/gubernator-2023173424.html

ростовская область

ростов-на-дону

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2025

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ростовская область, ростов-на-дону