Рейтинг@Mail.ru
Ростовские власти заявили о перебоях со связью для обеспечения безопасности - РИА Новости, 19.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:28 19.06.2025 (обновлено: 13:30 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/rostov-2023886972.html
Ростовские власти заявили о перебоях со связью для обеспечения безопасности
Ростовские власти заявили о перебоях со связью для обеспечения безопасности - РИА Новости, 19.06.2025
Ростовские власти заявили о перебоях со связью для обеспечения безопасности
Перебои в работе операторов связи в Ростове-на-Дону в четверг связаны с мерами по обеспечению безопасности жителей региона, сообщил журналистам представитель... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T13:28:00+03:00
2025-06-19T13:30:00+03:00
ростовская область
ростов-на-дону
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939077869_0:314:3077:2044_1920x0_80_0_0_62e429d04e7b0b816247beeadffcf4a9.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 июн - РИА Новости. Перебои в работе операторов связи в Ростове-на-Дону в четверг связаны с мерами по обеспечению безопасности жителей региона, сообщил журналистам представитель правительства Ростовской области. "В Ростовской области проводятся мероприятия, направленные на обеспечение безопасности жителей, ввиду чего наблюдаются перебои в работе операторов подвижной радиотелефонной связи", - сказал он. Последний раз перебои со связью в различных районах города наблюдались в начале июня. Тогда были приняты аналогичные меры.
https://ria.ru/20250616/gubernator-2023173424.html
ростовская область
ростов-на-дону
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939077869_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_aa74f73eaf5ede34edc6b2fe20e77d7d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ростовская область, ростов-на-дону
Ростовская область, Ростов-на-Дону
Ростовские власти заявили о перебоях со связью для обеспечения безопасности

Перебои со связью в Ростове-на-Дону связаны с мерами по обеспечению безопасности

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкРостов-на-Дону
Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в медиабанк
Ростов-на-Дону. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 июн - РИА Новости. Перебои в работе операторов связи в Ростове-на-Дону в четверг связаны с мерами по обеспечению безопасности жителей региона, сообщил журналистам представитель правительства Ростовской области.
Ростовской области проводятся мероприятия, направленные на обеспечение безопасности жителей, ввиду чего наблюдаются перебои в работе операторов подвижной радиотелефонной связи", - сказал он.
Последний раз перебои со связью в различных районах города наблюдались в начале июня. Тогда были приняты аналогичные меры.
Вид на Псковский Кремль, Троицкий собор, Псковскую крепость и реку Великая в Пскове - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
Губернатор Псковской области объяснил перебои с интернетом в регионе
16 июня, 17:32
 
Ростовская областьРостов-на-Дону
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала