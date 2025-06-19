https://ria.ru/20250619/rossiya-2023959867.html

В АСИ рассказали, каких иностранных специалистов нужно привлечь в Россию

В АСИ рассказали, каких иностранных специалистов нужно привлечь в Россию - РИА Новости, 19.06.2025

В АСИ рассказали, каких иностранных специалистов нужно привлечь в Россию

Гендиректор агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева рассказала на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), каких иностранных... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T16:29:00+03:00

2025-06-19T16:29:00+03:00

2025-06-19T16:29:00+03:00

пмэф-2025

россия

светлана чупшева

агентство стратегических инициатив (аси)

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Гендиректор агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева рассказала на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), каких иностранных специалистов необходимо привлечь в Россию. Ранее АСИ совместно с МВД России создали штаб для иностранцев, желающих переехать в Россию. "Какие кадры нам нужны? Безусловно, у нас потребность в самых разных областях социальной и экономической сферы. Это и инженеры, это и представители IT-сектора, это и врачи, и учёные. Поэтому именно для этой категории сегодня разрабатываются клиентские, пользовательские пути, которые помогают человеку, во-первых, узнать больше о нашей стране, о наших регионах, о наших возможностях, узнать о социальной жизни в нашей стране", - сказала Чупшева на сессии "Новый дом в России: как помочь импатриантам адаптироваться?" на ПМЭФ. Она подчеркнула, что АСИ совместно с правительством РФ уже разрабатывают портал "Время жить в России", который позволит любому иностранцу познакомиться с условиями, необходимыми для переезда. Новый сервис интегрируют на "Госуслугах". "Также есть возможность в дистанционном формате уже провести первое интервью с потенциальным работодателем, с регионом, который тебе интересен, с региональными органами власти", - отметила глава АСИ. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250123/putin-1995163083.html

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Ольга Фомченкова

россия, светлана чупшева, агентство стратегических инициатив (аси), общество