https://ria.ru/20250619/rossiya-2023843157.html
В Кремле заявили о росте враждебности Европы к России
В Кремле заявили о росте враждебности Европы к России - РИА Новости, 19.06.2025
В Кремле заявили о росте враждебности Европы к России
Европа всегда должна была быть заинтересована в добрых отношениях с Россией, но вместо этого демонстрирует оголтелую враждебность, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T11:35:00+03:00
2025-06-19T11:35:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Европа всегда должна была быть заинтересована в добрых отношениях с Россией, но вместо этого демонстрирует оголтелую враждебность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Ситуация парадоксальная и удивительная. Европа всегда была нашим главным торгово-экономическим партнером. Даже в самые лучшие годы наш торговый оборот с Америкой не превышал 25-27 миллиардов долларов, что в принципе для потенциала наших стран - это копейки. И Европа всегда была и должна была быть заинтересована в поддержании добрых отношений с нашей страной", - сказал Песков в интервью РБК. Пресс-секретарь президента РФ констатировал, что "все поменялось местами", Москва выходит на траекторию налаживания диалога с Вашингтоном, а со стороны европейцы демонстрируют "оголтелую враждебность и отрицание России".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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европа, россия, дмитрий песков, в мире
ПМЭФ-2025, Европа, Россия, Дмитрий Песков, В мире
В Кремле заявили о росте враждебности Европы к России
Песков: добрые отношения с Россией всегда были в интересах Европы