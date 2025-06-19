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В Кремле заявили о росте враждебности Европы к России - РИА Новости, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
11:35 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/rossiya-2023843157.html
В Кремле заявили о росте враждебности Европы к России
В Кремле заявили о росте враждебности Европы к России - РИА Новости, 19.06.2025
В Кремле заявили о росте враждебности Европы к России
Европа всегда должна была быть заинтересована в добрых отношениях с Россией, но вместо этого демонстрирует оголтелую враждебность, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T11:35:00+03:00
2025-06-19T11:35:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Европа всегда должна была быть заинтересована в добрых отношениях с Россией, но вместо этого демонстрирует оголтелую враждебность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Ситуация парадоксальная и удивительная. Европа всегда была нашим главным торгово-экономическим партнером. Даже в самые лучшие годы наш торговый оборот с Америкой не превышал 25-27 миллиардов долларов, что в принципе для потенциала наших стран - это копейки. И Европа всегда была и должна была быть заинтересована в поддержании добрых отношений с нашей страной", - сказал Песков в интервью РБК. Пресс-секретарь президента РФ констатировал, что "все поменялось местами", Москва выходит на траекторию налаживания диалога с Вашингтоном, а со стороны европейцы демонстрируют "оголтелую враждебность и отрицание России".
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европа, россия, дмитрий песков, в мире
ПМЭФ-2025, Европа, Россия, Дмитрий Песков, В мире
В Кремле заявили о росте враждебности Европы к России

Песков: добрые отношения с Россией всегда были в интересах Европы

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Европа всегда должна была быть заинтересована в добрых отношениях с Россией, но вместо этого демонстрирует оголтелую враждебность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Ситуация парадоксальная и удивительная. Европа всегда была нашим главным торгово-экономическим партнером. Даже в самые лучшие годы наш торговый оборот с Америкой не превышал 25-27 миллиардов долларов, что в принципе для потенциала наших стран - это копейки. И Европа всегда была и должна была быть заинтересована в поддержании добрых отношений с нашей страной", - сказал Песков в интервью РБК.
Пресс-секретарь президента РФ констатировал, что "все поменялось местами", Москва выходит на траекторию налаживания диалога с Вашингтоном, а со стороны европейцы демонстрируют "оголтелую враждебность и отрицание России".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Лучше смерть: европейцы признались в главном животном страхе перед Россией
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ПМЭФ-2025ЕвропаРоссияДмитрий ПесковВ мире
 
 
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