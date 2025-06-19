https://ria.ru/20250619/rossiya-2023843157.html

В Кремле заявили о росте враждебности Европы к России

В Кремле заявили о росте враждебности Европы к России - РИА Новости, 19.06.2025

В Кремле заявили о росте враждебности Европы к России

Европа всегда должна была быть заинтересована в добрых отношениях с Россией, но вместо этого демонстрирует оголтелую враждебность, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T11:35:00+03:00

2025-06-19T11:35:00+03:00

2025-06-19T11:35:00+03:00

пмэф-2025

европа

россия

дмитрий песков

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749496915_0:220:3004:1910_1920x0_80_0_0_c94fbde2831d4887ac6e46a387becd1a.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Европа всегда должна была быть заинтересована в добрых отношениях с Россией, но вместо этого демонстрирует оголтелую враждебность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Ситуация парадоксальная и удивительная. Европа всегда была нашим главным торгово-экономическим партнером. Даже в самые лучшие годы наш торговый оборот с Америкой не превышал 25-27 миллиардов долларов, что в принципе для потенциала наших стран - это копейки. И Европа всегда была и должна была быть заинтересована в поддержании добрых отношений с нашей страной", - сказал Песков в интервью РБК. Пресс-секретарь президента РФ констатировал, что "все поменялось местами", Москва выходит на траекторию налаживания диалога с Вашингтоном, а со стороны европейцы демонстрируют "оголтелую враждебность и отрицание России".

https://ria.ru/20250619/evropa-2023780611.html

европа

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

европа, россия, дмитрий песков, в мире