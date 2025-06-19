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Путин высказался о роли России в объединении Германии - РИА Новости, 19.06.2025
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01:34 19.06.2025 (обновлено: 02:30 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/rossiya-2023746921.html
Путин высказался о роли России в объединении Германии
Путин высказался о роли России в объединении Германии - РИА Новости, 19.06.2025
Путин высказался о роли России в объединении Германии
Президент России Владимир Путин выразил надежду, что немцы не забыли о том, что СССР и РФ сыграли решающую роль в объединении Германии. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T01:34:00+03:00
2025-06-19T02:30:00+03:00
россия
владимир путин
германия
ссср
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что немцы не забыли о том, что СССР и РФ сыграли решающую роль в объединении Германии."Ни у кого не вызывает сомнений, что именно Россия и Советский Союз сыграли решающую роль в объединении Германии и крушении (Берлинской - ред.) стены. Надеюсь, это в Германии никто не забыл", - сказал Путин в ходе встречи с руководителями международных информационных агентств.Путин 18-20 июня совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой принимает участие в ПМЭФ и проводит на его полях ряд международных контактов.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250619/putin-2023740604.html
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россия, владимир путин, германия, ссср, в мире
Россия, Владимир Путин, Германия, СССР, В мире
Путин высказался о роли России в объединении Германии

Путин: надеюсь, немцы не забыли о роли СССР и России в объединении Германии

Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств
Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что немцы не забыли о том, что СССР и РФ сыграли решающую роль в объединении Германии.
"Ни у кого не вызывает сомнений, что именно Россия и Советский Союз сыграли решающую роль в объединении Германии и крушении (Берлинской - ред.) стены. Надеюсь, это в Германии никто не забыл", - сказал Путин в ходе встречи с руководителями международных информационных агентств.
Путин 18-20 июня совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой принимает участие в ПМЭФ и проводит на его полях ряд международных контактов.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
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