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Корпорация МСП определит индекс развития малых технокомпаний России

Корпорация МСП определит индекс развития малых технокомпаний России - РИА Новости, 19.06.2025

Корпорация МСП определит индекс развития малых технокомпаний России

МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Корпорация МСП запустила исследование для формирования индекса развития малых технологических компаний (МТК), сообщает... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T09:00:00+03:00

2025-06-19T09:00:00+03:00

2025-06-19T09:00:00+03:00

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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Корпорация МСП запустила исследование для формирования индекса развития малых технологических компаний (МТК), сообщает пресс-служба института развития.Отмечается, что при расчете будут учитываться основные показатели деятельности МТК, включая финансовые. Индекс поможет малым технологическим компаниям объективно оценить состояние своих предприятий для принятия стратегических решений по дальнейшему развитию. Показатель также будет рассматриваться при получении финансирования по программам льготного кредитования.На сегодняшний день уже 11 малых технологических компаний из семи регионов России получили льготное финансирование в рамках специальной программы Минэкономразвития РФ и Корпорации МСП по результатам нового отбора заявок в 2025 году. Общая сумма составила 685 миллионов рублей. Предприятия занимаются разработкой компьютерного программного обеспечения, производством контрольно-измерительных и навигационных приборов, электрического и электронного оборудования, а также промышленных роботов и роботизированных систем с искусственным интеллектом."Для малых технологических компаний критически важен доступ к льготному финансированию. Длинный производственный цикл не всегда позволяет обеспечивать ритмичное пополнение оборотных средств, не говоря уже о расширении и развитии. В этом году в апреле мы перезапустили программу льготного кредитования высокотеха, и уже за первые месяцы объем заявок превысил плановые показатели. Это говорит о востребованности инструмента, который позволяет МТК развиваться и активнее интегрироваться в кооперационные цепочки для обеспечения технологического суверенитета страны", — заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.Получателями льготного финансирования стали МТК из Москвы, Московской, Ульяновской, Свердловской, Тюменской областей, Удмуртской Республики, Республики Башкортостан. Привлеченные средства позволят им нарастить объемы производства и расширить номенклатуру выпускаемой продукции, а также создать дополнительные рабочие места.Программа дает возможность МТК получить кредитные средства по льготной ставке "ключ минус 7%" на весь период кредитования. Они могут быть использованы как для реализации инвестиционных проектов предприятия, так и на оборотные цели. Среди ключевых критериев, которым должна соответствовать компания из реестра МТК для получения льготного кредита: выручка не менее 100 миллионов рублей, а также темп роста выручки за последние два года не менее 10%.Оператором программы является дочерний банк Корпорации МСП — МСП Банк. Максимальный срок льготного финансирования составляет три года. Программа льготного кредитования МТК реализуется в рамках федерального проекта "Технологии" национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , корпорация мсп, александр исаевич, мсп банк