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России и Украине предстоит сопоставить реакцию на проекты меморандумов - РИА Новости, 19.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
22:15 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/rossija-2024055654.html
России и Украине предстоит сопоставить реакцию на проекты меморандумов
России и Украине предстоит сопоставить реакцию на проекты меморандумов - РИА Новости, 19.06.2025
России и Украине предстоит сопоставить реакцию на проекты меморандумов
Переговорщикам России и Украины предстоит сопоставить реакцию сторон на проекты меморандумов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T22:15:00+03:00
2025-06-19T22:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
дмитрий песков
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Переговорщикам России и Украины предстоит сопоставить реакцию сторон на проекты меморандумов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Как отметил представитель Кремля в интервью RT, Россия ориентируется на то, что дата проведения третьего раунда переговоров РФ и Украины будет согласована на следующей неделе. Он напомнил, что стороны ранее уже обменялись проектами меморандумов. "Предстоит, конечно, сопоставить реакцию сторон на эти меморандумы", - добавил Песков.
https://ria.ru/20250619/ukraina-2023820300.html
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россия, украина, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Дмитрий Песков
России и Украине предстоит сопоставить реакцию на проекты меморандумов

Песков: переговорщикам РФ и Украины предстоит сопоставить реакцию на меморандумы

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Украины
Государственные флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Переговорщикам России и Украины предстоит сопоставить реакцию сторон на проекты меморандумов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Как отметил представитель Кремля в интервью RT, Россия ориентируется на то, что дата проведения третьего раунда переговоров РФ и Украины будет согласована на следующей неделе. Он напомнил, что стороны ранее уже обменялись проектами меморандумов.
"Предстоит, конечно, сопоставить реакцию сторон на эти меморандумы", - добавил Песков.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
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Вчера, 10:48
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаДмитрий Песков
 
 
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