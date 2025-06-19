https://ria.ru/20250619/rossija-2024055654.html

России и Украине предстоит сопоставить реакцию на проекты меморандумов

России и Украине предстоит сопоставить реакцию на проекты меморандумов - РИА Новости, 19.06.2025

России и Украине предстоит сопоставить реакцию на проекты меморандумов

Переговорщикам России и Украины предстоит сопоставить реакцию сторон на проекты меморандумов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T22:15:00+03:00

2025-06-19T22:15:00+03:00

2025-06-19T22:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1b/1775412422_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_e1e9759434ac4d7edd8fcb655cb5e945.jpg

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Переговорщикам России и Украины предстоит сопоставить реакцию сторон на проекты меморандумов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Как отметил представитель Кремля в интервью RT, Россия ориентируется на то, что дата проведения третьего раунда переговоров РФ и Украины будет согласована на следующей неделе. Он напомнил, что стороны ранее уже обменялись проектами меморандумов. "Предстоит, конечно, сопоставить реакцию сторон на эти меморандумы", - добавил Песков.

https://ria.ru/20250619/ukraina-2023820300.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, дмитрий песков