https://ria.ru/20250619/rossija-2024035359.html
Россия и Индонезия будут сотрудничать в исследовании космоса
Россия и Индонезия будут сотрудничать в исследовании космоса - РИА Новости, 19.06.2025
Россия и Индонезия будут сотрудничать в исследовании космоса
РФ и Индонезия намерены укреплять сотрудничество в области использования космического пространства в мирных целях, следует из декларации о стратегическом... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T19:44:00+03:00
2025-06-19T19:44:00+03:00
2025-06-19T19:54:00+03:00
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. РФ и Индонезия намерены укреплять сотрудничество в области использования космического пространства в мирных целях, следует из декларации о стратегическом партнерстве между двумя странами. Документ опубликован на сайте Кремля. "Укрепление двустороннего сотрудничества в области исследования и использования космического пространства в мирных целях, включая обмен технологиями и программу наращивания потенциала, в соответствии с национальным законодательством Сторон, международными договорами и соглашениями, участниками которых они являются, а также рамочными условиями, разработанными при Комитете ООН по использованию космического пространства в мирных целях", - говорится в документе. Кроме того, стороны договорились содействовать диалогу как на двустороннем, так и на глобальном уровне, направленному на реализацию общего видения использования космического пространства в мирных целях и его сохранения как безопасной и бесконфликтной среды.
https://ria.ru/20250619/rossija-2024025311.html
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в мире, россия, индонезия, оон, космос - риа наука
В мире, Россия, Индонезия, ООН, Космос - РИА Наука
Россия и Индонезия будут сотрудничать в исследовании космоса
РФ и Индонезия намерены укреплять сотрудничество в сфере использования космоса