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Россия и Индонезия будут сотрудничать в исследовании космоса - РИА Новости, 19.06.2025
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19:44 19.06.2025 (обновлено: 19:54 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/rossija-2024035359.html
Россия и Индонезия будут сотрудничать в исследовании космоса
Россия и Индонезия будут сотрудничать в исследовании космоса - РИА Новости, 19.06.2025
Россия и Индонезия будут сотрудничать в исследовании космоса
РФ и Индонезия намерены укреплять сотрудничество в области использования космического пространства в мирных целях, следует из декларации о стратегическом... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T19:44:00+03:00
2025-06-19T19:54:00+03:00
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. РФ и Индонезия намерены укреплять сотрудничество в области использования космического пространства в мирных целях, следует из декларации о стратегическом партнерстве между двумя странами. Документ опубликован на сайте Кремля. "Укрепление двустороннего сотрудничества в области исследования и использования космического пространства в мирных целях, включая обмен технологиями и программу наращивания потенциала, в соответствии с национальным законодательством Сторон, международными договорами и соглашениями, участниками которых они являются, а также рамочными условиями, разработанными при Комитете ООН по использованию космического пространства в мирных целях", - говорится в документе. Кроме того, стороны договорились содействовать диалогу как на двустороннем, так и на глобальном уровне, направленному на реализацию общего видения использования космического пространства в мирных целях и его сохранения как безопасной и бесконфликтной среды.
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в мире, россия, индонезия, оон, космос - риа наука
В мире, Россия, Индонезия, ООН, Космос - РИА Наука
Россия и Индонезия будут сотрудничать в исследовании космоса

РФ и Индонезия намерены укреплять сотрудничество в сфере использования космоса

© Flickr / NASA JohnsonМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© Flickr / NASA Johnson
Международная космическая станция. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. РФ и Индонезия намерены укреплять сотрудничество в области использования космического пространства в мирных целях, следует из декларации о стратегическом партнерстве между двумя странами.
Документ опубликован на сайте Кремля.
"Укрепление двустороннего сотрудничества в области исследования и использования космического пространства в мирных целях, включая обмен технологиями и программу наращивания потенциала, в соответствии с национальным законодательством Сторон, международными договорами и соглашениями, участниками которых они являются, а также рамочными условиями, разработанными при Комитете ООН по использованию космического пространства в мирных целях", - говорится в документе.
Кроме того, стороны договорились содействовать диалогу как на двустороннем, так и на глобальном уровне, направленному на реализацию общего видения использования космического пространства в мирных целях и его сохранения как безопасной и бесконфликтной среды.
Президент РФ Владимир Путин и президент Индонезии Прабово Субианто во время встречи - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Россия и Индонезия намерены сотрудничать в области научных исследований
Вчера, 19:04
 
В миреРоссияИндонезияООНКосмос - РИА Наука
 
 
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