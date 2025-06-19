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Россия и Индонезия будут укреплять контакты в области обороны - РИА Новости, 19.06.2025
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19:28 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/rossija-2024031722.html
Россия и Индонезия будут укреплять контакты в области обороны
Россия и Индонезия будут укреплять контакты в области обороны - РИА Новости, 19.06.2025
Россия и Индонезия будут укреплять контакты в области обороны
Россия и Индонезия будут укреплять контакты между своими оборонными ведомствами, сообщается в Декларации о стратегическом партнерстве между двумя странами. РИА Новости, 19.06.2025
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2025-06-19T19:28:00+03:00
россия
индонезия
владимир путин
прабово субианто
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Россия и Индонезия будут укреплять контакты между своими оборонными ведомствами, сообщается в Декларации о стратегическом партнерстве между двумя странами. Президент РФ Владимир Путин в четверг провел переговоры с президентом Индонезии Прабово Субианто. По итогам встречи лидеры государств приняли декларацию о стратегическом партнерстве. В документе, опубликованном на сайте Кремля, сообщается, что стратегическое партнерство предусматривает среди прочего сотрудничество в области обороны и военно-техническое сотрудничество. "Укрепление контактов между оборонными ведомствами сторон", - говорится в декларации. Кроме того, стороны намерены совершенствовать двустороннюю правовую базу военного сотрудничества и повышать эффективность механизмов ее реализации, а также расширять сотрудничество между оборонно-промышленными комплексами.
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россия, индонезия, владимир путин, прабово субианто, в мире
Россия, Индонезия, Владимир Путин, Прабово Субианто, В мире
Россия и Индонезия будут укреплять контакты в области обороны

Россия и Индонезия будут укреплять контакты между оборонными ведомствами

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкМинистр транспорта РФ Роман Старовойт и министр иностранных дел Индонезии Сугионо во время церемонии подписания документов о сотрудничестве между Россией и Индонезией
Министр транспорта РФ Роман Старовойт и министр иностранных дел Индонезии Сугионо во время церемонии подписания документов о сотрудничестве между Россией и Индонезией - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Министр транспорта РФ Роман Старовойт и министр иностранных дел Индонезии Сугионо во время церемонии подписания документов о сотрудничестве между Россией и Индонезией
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Россия и Индонезия будут укреплять контакты между своими оборонными ведомствами, сообщается в Декларации о стратегическом партнерстве между двумя странами.
Президент РФ Владимир Путин в четверг провел переговоры с президентом Индонезии Прабово Субианто. По итогам встречи лидеры государств приняли декларацию о стратегическом партнерстве. В документе, опубликованном на сайте Кремля, сообщается, что стратегическое партнерство предусматривает среди прочего сотрудничество в области обороны и военно-техническое сотрудничество.
"Укрепление контактов между оборонными ведомствами сторон", - говорится в декларации.
Кроме того, стороны намерены совершенствовать двустороннюю правовую базу военного сотрудничества и повышать эффективность механизмов ее реализации, а также расширять сотрудничество между оборонно-промышленными комплексами.
Президент РФ Владимир Путин и президент Индонезии Прабово Субианто во время встречи - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Путин оценил декларацию о стратегическом партнерстве России и Индонезии
Вчера, 18:21
 
РоссияИндонезияВладимир ПутинПрабово СубиантоВ мире
 
 
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