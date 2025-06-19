https://ria.ru/20250619/rossija-2024031722.html

Россия и Индонезия будут укреплять контакты в области обороны

Россия и Индонезия будут укреплять контакты в области обороны - РИА Новости, 19.06.2025

Россия и Индонезия будут укреплять контакты в области обороны

Россия и Индонезия будут укреплять контакты между своими оборонными ведомствами, сообщается в Декларации о стратегическом партнерстве между двумя странами. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T19:28:00+03:00

2025-06-19T19:28:00+03:00

2025-06-19T19:28:00+03:00

россия

индонезия

владимир путин

прабово субианто

в мире

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Россия и Индонезия будут укреплять контакты между своими оборонными ведомствами, сообщается в Декларации о стратегическом партнерстве между двумя странами. Президент РФ Владимир Путин в четверг провел переговоры с президентом Индонезии Прабово Субианто. По итогам встречи лидеры государств приняли декларацию о стратегическом партнерстве. В документе, опубликованном на сайте Кремля, сообщается, что стратегическое партнерство предусматривает среди прочего сотрудничество в области обороны и военно-техническое сотрудничество. "Укрепление контактов между оборонными ведомствами сторон", - говорится в декларации. Кроме того, стороны намерены совершенствовать двустороннюю правовую базу военного сотрудничества и повышать эффективность механизмов ее реализации, а также расширять сотрудничество между оборонно-промышленными комплексами.

https://ria.ru/20250619/putin-2024011878.html

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индонезия

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россия, индонезия, владимир путин, прабово субианто, в мире