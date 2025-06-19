Россия и Индонезия будут укреплять контакты в области обороны
Россия и Индонезия будут укреплять контакты между оборонными ведомствами
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкМинистр транспорта РФ Роман Старовойт и министр иностранных дел Индонезии Сугионо во время церемонии подписания документов о сотрудничестве между Россией и Индонезией
Министр транспорта РФ Роман Старовойт и министр иностранных дел Индонезии Сугионо во время церемонии подписания документов о сотрудничестве между Россией и Индонезией
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Россия и Индонезия будут укреплять контакты между своими оборонными ведомствами, сообщается в Декларации о стратегическом партнерстве между двумя странами.
Президент РФ Владимир Путин в четверг провел переговоры с президентом Индонезии Прабово Субианто. По итогам встречи лидеры государств приняли декларацию о стратегическом партнерстве. В документе, опубликованном на сайте Кремля, сообщается, что стратегическое партнерство предусматривает среди прочего сотрудничество в области обороны и военно-техническое сотрудничество.
"Укрепление контактов между оборонными ведомствами сторон", - говорится в декларации.
Кроме того, стороны намерены совершенствовать двустороннюю правовую базу военного сотрудничества и повышать эффективность механизмов ее реализации, а также расширять сотрудничество между оборонно-промышленными комплексами.