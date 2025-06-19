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Россия и Индонезия усилят сотрудничество в борьбе с терроризмом - РИА Новости, 19.06.2025
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19:25 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/rossija-2024031158.html
Россия и Индонезия усилят сотрудничество в борьбе с терроризмом
Россия и Индонезия усилят сотрудничество в борьбе с терроризмом - РИА Новости, 19.06.2025
Россия и Индонезия усилят сотрудничество в борьбе с терроризмом
Россия и Индонезия будут укреплять сотрудничество в целях борьбы с терроризмом и экстремизмом, сообщается в Декларации о стратегическом партнерстве между двумя... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T19:25:00+03:00
2025-06-19T19:25:00+03:00
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Россия и Индонезия будут укреплять сотрудничество в целях борьбы с терроризмом и экстремизмом, сообщается в Декларации о стратегическом партнерстве между двумя странами. Российский лидер Владимир Путин в четверг провел переговоры с президентом Индонезии Прабово Субианто. По итогам встречи главы государств приняли декларацию о стратегическом партнерстве. В документе, опубликованном на сайте Кремля, написано, что стратегическое партнерство предусматривает. в том числе, сотрудничество в целях противодействия глобальным вызовам и угрозам. "Укрепление сотрудничества в целях предотвращения терроризма и борьбы с ним во всех его формах и проявлениях, а также противодействие экстремизму, способствующему терроризму, поддержка мер по улучшению централизованной координации деятельности по борьбе с терроризмом в рамках ООН и дополнение усилий ООН по международной борьбе с терроризмом в полном соответствии с обязательствами сторон по международному праву, включая Устав ООН и соответствующие международные договоры, при уважении ведущей роли государств и их компетентных ведомств в национальных и международных усилиях по борьбе с терроризмом", - говорится в документе. Также стороны намерены усиливать контакты по линии органов, отвечающих за политику, безопасность и правоохранительную деятельность. Кроме того, Россия и Индонезия будут развивать сотрудничество в области обеспечения международной информационной безопасности.
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индонезия, россия, владимир путин, прабово субианто, оон, в мире
Индонезия, Россия, Владимир Путин, Прабово Субианто, ООН, В мире
Россия и Индонезия усилят сотрудничество в борьбе с терроризмом

Россия и Индонезия укрепят сотрудничество в борьбе с терроризмом и экстремизмом

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Индонезии Прабово Субианто во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Индонезии Прабово Субианто во время встречи - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Индонезии Прабово Субианто во время встречи
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Россия и Индонезия будут укреплять сотрудничество в целях борьбы с терроризмом и экстремизмом, сообщается в Декларации о стратегическом партнерстве между двумя странами.
Российский лидер Владимир Путин в четверг провел переговоры с президентом Индонезии Прабово Субианто. По итогам встречи главы государств приняли декларацию о стратегическом партнерстве. В документе, опубликованном на сайте Кремля, написано, что стратегическое партнерство предусматривает. в том числе, сотрудничество в целях противодействия глобальным вызовам и угрозам.
"Укрепление сотрудничества в целях предотвращения терроризма и борьбы с ним во всех его формах и проявлениях, а также противодействие экстремизму, способствующему терроризму, поддержка мер по улучшению централизованной координации деятельности по борьбе с терроризмом в рамках ООН и дополнение усилий ООН по международной борьбе с терроризмом в полном соответствии с обязательствами сторон по международному праву, включая Устав ООН и соответствующие международные договоры, при уважении ведущей роли государств и их компетентных ведомств в национальных и международных усилиях по борьбе с терроризмом", - говорится в документе.
Также стороны намерены усиливать контакты по линии органов, отвечающих за политику, безопасность и правоохранительную деятельность. Кроме того, Россия и Индонезия будут развивать сотрудничество в области обеспечения международной информационной безопасности.
Президент РФ Владимир Путин и президент Индонезии Прабово Субианто во время встречи - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Россия и Индонезия будут развивать военно-техническое сотрудничество
Вчера, 18:50
 
ИндонезияРоссияВладимир ПутинПрабово СубиантоООНВ мире
 
 
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