https://ria.ru/20250619/rossija-2024029359.html

Россия намерена расширять торговые связи с ЮАР, заявил Путин

Россия намерена расширять торговые связи с ЮАР, заявил Путин - РИА Новости, 19.06.2025

Россия намерена расширять торговые связи с ЮАР, заявил Путин

Россия намерена расширять торговые связи с ЮАР, наращивать инвестиции, заявил президент РФ Владимир Путин РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T19:18:00+03:00

2025-06-19T19:18:00+03:00

2025-06-19T19:18:00+03:00

экономика

россия

юар

владимир путин

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СТРЕЛЬНА, 19 июн - РИА Новости. Россия намерена расширять торговые связи с ЮАР, наращивать инвестиции, заявил президент РФ Владимир Путин "Двусторонний товарооборот по итогам 2024 года прибавил около 2%. И, конечно, мы продолжим работу над наращиванием и диверсификацией взаимной торговли, инвестиций", - сказал Путин на встрече с вице-премьером ЮАР Полом Машатиле.

https://ria.ru/20250619/pmef-2024028472.html

россия

юар

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2025

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экономика, россия, юар, владимир путин