https://ria.ru/20250619/rossija-2024029359.html
Россия намерена расширять торговые связи с ЮАР, заявил Путин
Россия намерена расширять торговые связи с ЮАР, заявил Путин - РИА Новости, 19.06.2025
Россия намерена расширять торговые связи с ЮАР, заявил Путин
Россия намерена расширять торговые связи с ЮАР, наращивать инвестиции, заявил президент РФ Владимир Путин РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T19:18:00+03:00
2025-06-19T19:18:00+03:00
2025-06-19T19:18:00+03:00
экономика
россия
юар
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2024024613_0:0:2949:1659_1920x0_80_0_0_cf6e22576423e9b437408375a51c9e68.jpg
СТРЕЛЬНА, 19 июн - РИА Новости. Россия намерена расширять торговые связи с ЮАР, наращивать инвестиции, заявил президент РФ Владимир Путин "Двусторонний товарооборот по итогам 2024 года прибавил около 2%. И, конечно, мы продолжим работу над наращиванием и диверсификацией взаимной торговли, инвестиций", - сказал Путин на встрече с вице-премьером ЮАР Полом Машатиле.
https://ria.ru/20250619/pmef-2024028472.html
россия
юар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2024024613_74:0:2803:2047_1920x0_80_0_0_efe7fb2ec5c37f88234c6012600e791f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, юар, владимир путин
Экономика, Россия, ЮАР, Владимир Путин
Россия намерена расширять торговые связи с ЮАР, заявил Путин
Путин: Россия намерена расширять торговые связи с ЮАР, наращивать инвестиции