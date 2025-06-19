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Россия намерена расширять торговые связи с ЮАР, заявил Путин - РИА Новости, 19.06.2025
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19:18 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/rossija-2024029359.html
Россия намерена расширять торговые связи с ЮАР, заявил Путин
Россия намерена расширять торговые связи с ЮАР, заявил Путин - РИА Новости, 19.06.2025
Россия намерена расширять торговые связи с ЮАР, заявил Путин
Россия намерена расширять торговые связи с ЮАР, наращивать инвестиции, заявил президент РФ Владимир Путин РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T19:18:00+03:00
2025-06-19T19:18:00+03:00
экономика
россия
юар
владимир путин
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СТРЕЛЬНА, 19 июн - РИА Новости. Россия намерена расширять торговые связи с ЮАР, наращивать инвестиции, заявил президент РФ Владимир Путин "Двусторонний товарооборот по итогам 2024 года прибавил около 2%. И, конечно, мы продолжим работу над наращиванием и диверсификацией взаимной торговли, инвестиций", - сказал Путин на встрече с вице-премьером ЮАР Полом Машатиле.
https://ria.ru/20250619/pmef-2024028472.html
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экономика, россия, юар, владимир путин
Экономика, Россия, ЮАР, Владимир Путин
Россия намерена расширять торговые связи с ЮАР, заявил Путин

Путин: Россия намерена расширять торговые связи с ЮАР, наращивать инвестиции

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и вице-президент ЮАР Пол Машатиле во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и вице-президент ЮАР Пол Машатиле во время встречи - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и вице-президент ЮАР Пол Машатиле во время встречи
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СТРЕЛЬНА, 19 июн - РИА Новости. Россия намерена расширять торговые связи с ЮАР, наращивать инвестиции, заявил президент РФ Владимир Путин
"Двусторонний товарооборот по итогам 2024 года прибавил около 2%. И, конечно, мы продолжим работу над наращиванием и диверсификацией взаимной торговли, инвестиций", - сказал Путин на встрече с вице-премьером ЮАР Полом Машатиле.
ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Вице-президент ЮАР прокомментировал участие страны в ПМЭФ
Вчера, 19:15
 
ЭкономикаРоссияЮАРВладимир Путин
 
 
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