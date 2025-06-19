https://ria.ru/20250619/rossija-2024026534.html

Россия и Индонезия будут расширять сотрудничество в энергетике

Россия и Индонезия будут расширять сотрудничество в энергетике - РИА Новости, 19.06.2025

Россия и Индонезия будут расширять сотрудничество в энергетике

Россия и Индонезия намерены расширять сотрудничество в сферах энергетики, добычи полезных ископаемых, биотехнологий, соответствующая Декларация о стратегическом РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T19:06:00+03:00

2025-06-19T19:06:00+03:00

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Россия и Индонезия намерены расширять сотрудничество в сферах энергетики, добычи полезных ископаемых, биотехнологий, соответствующая Декларация о стратегическом партнерстве между двумя странами опубликована на сайте Кремля. "Стратегическое партнерство предусматривает осуществление сторонами совместных усилий, которые придадут новый импульс развитию взаимодействия в следующих ключевых областях... укрепление двустороннего энергетического сотрудничества с упором на эффективное использование всех источников энергии и технологий, включая, помимо прочего, возобновляемые источники энергии, биоэнергию, ископаемые виды топлива, ядерную энергию и водород, произведенный с использованием технологий с нулевым и низким уровнем выбросов, а также технологии снижения и удаления углерода, которые имеют решающее значение для справедливого перехода к более гибким, устойчивым и стабильным энергетическим системам", - говорится в документе.

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россия, индонезия, в мире, экономика