https://ria.ru/20250619/rossija-2024025311.html
Россия и Индонезия намерены сотрудничать в области научных исследований
Россия и Индонезия намерены сотрудничать в области научных исследований - РИА Новости, 19.06.2025
Россия и Индонезия намерены сотрудничать в области научных исследований
Россия и Индонезия готовы к активизации обмена учеными и поощрению сотрудничества в области научных исследований, соответствующая Декларация о стратегическом... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T19:04:00+03:00
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2025-06-19T19:04:00+03:00
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Россия и Индонезия готовы к активизации обмена учеными и поощрению сотрудничества в области научных исследований, соответствующая Декларация о стратегическом партнерстве между двумя странами опубликована на сайте Кремля. "Поощрение сотрудничества в области научных исследований, включая совместные фундаментальные исследования и прикладные разработки; активизация обмена учеными, а также научной информацией, установление прямых связей между научными организациями", - говорится в документе.
https://ria.ru/20250619/rossija-2024020381.html
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россия, индонезия, в мире
Россия, Индонезия, В мире
Россия и Индонезия намерены сотрудничать в области научных исследований
Россия и Индонезия готовы к активизации обмена научными данными