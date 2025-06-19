https://ria.ru/20250619/rossija-2024025311.html

Россия и Индонезия намерены сотрудничать в области научных исследований

Россия и Индонезия намерены сотрудничать в области научных исследований - РИА Новости, 19.06.2025

Россия и Индонезия намерены сотрудничать в области научных исследований

Россия и Индонезия готовы к активизации обмена учеными и поощрению сотрудничества в области научных исследований, соответствующая Декларация о стратегическом... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T19:04:00+03:00

2025-06-19T19:04:00+03:00

2025-06-19T19:04:00+03:00

россия

индонезия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023913574_0:0:2925:1645_1920x0_80_0_0_5749dde595cab1d7a19a4a7dc26e7440.jpg

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Россия и Индонезия готовы к активизации обмена учеными и поощрению сотрудничества в области научных исследований, соответствующая Декларация о стратегическом партнерстве между двумя странами опубликована на сайте Кремля. "Поощрение сотрудничества в области научных исследований, включая совместные фундаментальные исследования и прикладные разработки; активизация обмена учеными, а также научной информацией, установление прямых связей между научными организациями", - говорится в документе.

https://ria.ru/20250619/rossija-2024020381.html

россия

индонезия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, индонезия, в мире