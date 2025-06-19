https://ria.ru/20250619/rossija-2024023218.html
Россия и Индонезия планируют упростить визовые режимы для граждан
Россия и Индонезия планируют упростить визовые режимы для граждан - РИА Новости, 19.06.2025
Россия и Индонезия планируют упростить визовые режимы для граждан
Российская Федерация и Индонезия намерены предпринимать совместные усилия для дальнейшего упрощения визовых режимов для граждан двух стран, соответствующая... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T18:53:00+03:00
2025-06-19T18:53:00+03:00
2025-06-19T18:53:00+03:00
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Российская Федерация и Индонезия намерены предпринимать совместные усилия для дальнейшего упрощения визовых режимов для граждан двух стран, соответствующая Декларация о стратегическом партнерстве между Россией и Индонезией опубликована на сайте Кремля. "Стратегическое партнерство предусматривает осуществление сторонами совместных усилий, которые придадут новый импульс развитию взаимодействия в следующих ключевых областях... консульское и иммиграционное сотрудничество: принятие мер к дальнейшему упрощению визовых режимов для граждан России и Индонезии", - говорится в документе.
https://ria.ru/20250619/rossija-2024018223.html
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россия, индонезия, в мире
Россия, Индонезия, В мире
Россия и Индонезия планируют упростить визовые режимы для граждан
Россия и Индонезия будут предпринимать усилия для упрощения визовых режимов