Рейтинг@Mail.ru
Россия и Индонезия планируют упростить визовые режимы для граждан - РИА Новости, 19.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:53 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/rossija-2024023218.html
Россия и Индонезия планируют упростить визовые режимы для граждан
Россия и Индонезия планируют упростить визовые режимы для граждан - РИА Новости, 19.06.2025
Россия и Индонезия планируют упростить визовые режимы для граждан
Российская Федерация и Индонезия намерены предпринимать совместные усилия для дальнейшего упрощения визовых режимов для граждан двух стран, соответствующая... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T18:53:00+03:00
2025-06-19T18:53:00+03:00
россия
индонезия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023983041_59:67:1426:836_1920x0_80_0_0_50803890b58dc08e4af0fb3f4331fc9b.jpg
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Российская Федерация и Индонезия намерены предпринимать совместные усилия для дальнейшего упрощения визовых режимов для граждан двух стран, соответствующая Декларация о стратегическом партнерстве между Россией и Индонезией опубликована на сайте Кремля. "Стратегическое партнерство предусматривает осуществление сторонами совместных усилий, которые придадут новый импульс развитию взаимодействия в следующих ключевых областях... консульское и иммиграционное сотрудничество: принятие мер к дальнейшему упрощению визовых режимов для граждан России и Индонезии", - говорится в документе.
https://ria.ru/20250619/rossija-2024018223.html
россия
индонезия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023983041_194:0:1309:836_1920x0_80_0_0_9a67c1e48eaf8b4f743a2b5ed1b00787.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, индонезия, в мире
Россия, Индонезия, В мире
Россия и Индонезия планируют упростить визовые режимы для граждан

Россия и Индонезия будут предпринимать усилия для упрощения визовых режимов

Президент РФ Владимир Путин и президент Индонезии Прабово Субианто
Президент РФ Владимир Путин и президент Индонезии Прабово Субианто - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Президент РФ Владимир Путин и президент Индонезии Прабово Субианто
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Российская Федерация и Индонезия намерены предпринимать совместные усилия для дальнейшего упрощения визовых режимов для граждан двух стран, соответствующая Декларация о стратегическом партнерстве между Россией и Индонезией опубликована на сайте Кремля.
"Стратегическое партнерство предусматривает осуществление сторонами совместных усилий, которые придадут новый импульс развитию взаимодействия в следующих ключевых областях... консульское и иммиграционное сотрудничество: принятие мер к дальнейшему упрощению визовых режимов для граждан России и Индонезии", - говорится в документе.
Президент РФ Владимир Путин и президент Индонезии Прабово Субианто во время церемонии подписания документов о сотрудничестве между Россией и Индонезией - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Партнерство России и Индонезии выведет отношения стран на новый уровень
18:41
 
РоссияИндонезияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала