https://ria.ru/20250619/rossija-2024023218.html

Россия и Индонезия планируют упростить визовые режимы для граждан

Россия и Индонезия планируют упростить визовые режимы для граждан - РИА Новости, 19.06.2025

Россия и Индонезия планируют упростить визовые режимы для граждан

Российская Федерация и Индонезия намерены предпринимать совместные усилия для дальнейшего упрощения визовых режимов для граждан двух стран, соответствующая... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T18:53:00+03:00

2025-06-19T18:53:00+03:00

2025-06-19T18:53:00+03:00

россия

индонезия

в мире

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Российская Федерация и Индонезия намерены предпринимать совместные усилия для дальнейшего упрощения визовых режимов для граждан двух стран, соответствующая Декларация о стратегическом партнерстве между Россией и Индонезией опубликована на сайте Кремля. "Стратегическое партнерство предусматривает осуществление сторонами совместных усилий, которые придадут новый импульс развитию взаимодействия в следующих ключевых областях... консульское и иммиграционное сотрудничество: принятие мер к дальнейшему упрощению визовых режимов для граждан России и Индонезии", - говорится в документе.

https://ria.ru/20250619/rossija-2024018223.html

россия

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