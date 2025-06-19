Рейтинг@Mail.ru
Россия и Индонезия расширят практику обмена военными делегациями - РИА Новости, 19.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:52 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/rossija-2024022361.html
Россия и Индонезия расширят практику обмена военными делегациями
Россия и Индонезия расширят практику обмена военными делегациями - РИА Новости, 19.06.2025
Россия и Индонезия расширят практику обмена военными делегациями
Россия и Индонезия будут расширять практику обмена военными делегациями, заходов кораблей в порты и проведения учений по боевой подготовке. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T18:52:00+03:00
2025-06-19T18:52:00+03:00
россия
индонезия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023922277_0:16:3072:1744_1920x0_80_0_0_11cd8961dd7539c10d026b5f9d724896.jpg
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Россия и Индонезия будут расширять практику обмена военными делегациями, заходов кораблей в порты и проведения учений по боевой подготовке. Соответствующая Декларация о стратегическом партнерстве между РФ и Индонезией опубликована на сайте Кремля. "Стратегическое партнерство предусматривает осуществление сторонами совместных усилий, которые придадут новый импульс развитию взаимодействия в следующих ключевых областях... сотрудничество в области обороны и военно-техническое сотрудничество... расширение практики обмена делегациями военного профиля, заходов кораблей в порты, обменов информацией и опытом, осуществления обучающих программ, проведения учений по боевой подготовке, участия в организуемых сторонами профильных мероприятиях и форумах", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250619/rossija-2024021571.html
россия
индонезия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023922277_54:0:2785:2048_1920x0_80_0_0_dd398018f19c23bd54ff52e9636f0fa5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, индонезия
Россия, Индонезия
Россия и Индонезия расширят практику обмена военными делегациями

Россия и Индонезия будут расширять практику обмена военными делегациями

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Индонезии Прабово Субианто на ПМЭФ-2025
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Индонезии Прабово Субианто на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Индонезии Прабово Субианто на ПМЭФ-2025
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Россия и Индонезия будут расширять практику обмена военными делегациями, заходов кораблей в порты и проведения учений по боевой подготовке.
Соответствующая Декларация о стратегическом партнерстве между РФ и Индонезией опубликована на сайте Кремля.
"Стратегическое партнерство предусматривает осуществление сторонами совместных усилий, которые придадут новый импульс развитию взаимодействия в следующих ключевых областях... сотрудничество в области обороны и военно-техническое сотрудничество... расширение практики обмена делегациями военного профиля, заходов кораблей в порты, обменов информацией и опытом, осуществления обучающих программ, проведения учений по боевой подготовке, участия в организуемых сторонами профильных мероприятиях и форумах", - говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин и президент Индонезии Прабово Субианто во время встречи - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Россия и Индонезия будут развивать военно-техническое сотрудничество
18:50
 
РоссияИндонезия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала