https://ria.ru/20250619/rossija-2024022361.html
Россия и Индонезия расширят практику обмена военными делегациями
Россия и Индонезия расширят практику обмена военными делегациями - РИА Новости, 19.06.2025
Россия и Индонезия расширят практику обмена военными делегациями
Россия и Индонезия будут расширять практику обмена военными делегациями, заходов кораблей в порты и проведения учений по боевой подготовке. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T18:52:00+03:00
2025-06-19T18:52:00+03:00
2025-06-19T18:52:00+03:00
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индонезия
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Россия и Индонезия будут расширять практику обмена военными делегациями, заходов кораблей в порты и проведения учений по боевой подготовке. Соответствующая Декларация о стратегическом партнерстве между РФ и Индонезией опубликована на сайте Кремля. "Стратегическое партнерство предусматривает осуществление сторонами совместных усилий, которые придадут новый импульс развитию взаимодействия в следующих ключевых областях... сотрудничество в области обороны и военно-техническое сотрудничество... расширение практики обмена делегациями военного профиля, заходов кораблей в порты, обменов информацией и опытом, осуществления обучающих программ, проведения учений по боевой подготовке, участия в организуемых сторонами профильных мероприятиях и форумах", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250619/rossija-2024021571.html
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россия, индонезия
Россия и Индонезия расширят практику обмена военными делегациями
Россия и Индонезия будут расширять практику обмена военными делегациями
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Россия и Индонезия будут расширять практику обмена военными делегациями, заходов кораблей в порты и проведения учений по боевой подготовке.
Соответствующая Декларация о стратегическом партнерстве между РФ
и Индонезией
опубликована на сайте Кремля.
"Стратегическое партнерство предусматривает осуществление сторонами совместных усилий, которые придадут новый импульс развитию взаимодействия в следующих ключевых областях... сотрудничество в области обороны и военно-техническое сотрудничество... расширение практики обмена делегациями военного профиля, заходов кораблей в порты, обменов информацией и опытом, осуществления обучающих программ, проведения учений по боевой подготовке, участия в организуемых сторонами профильных мероприятиях и форумах", - говорится в сообщении.