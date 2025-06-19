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Россия и Индонезия намерены развивать инвестиционное сотрудничество - РИА Новости, 19.06.2025
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18:51 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/rossija-2024021714.html
Россия и Индонезия намерены развивать инвестиционное сотрудничество
Россия и Индонезия намерены развивать инвестиционное сотрудничество - РИА Новости, 19.06.2025
Россия и Индонезия намерены развивать инвестиционное сотрудничество
Россия и Индонезия намерены создавать благоприятные условия предпринимателям для углубления инвестиционного и промышленного сотрудничества, соответствующая... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T18:51:00+03:00
2025-06-19T18:51:00+03:00
экономика
россия
индонезия
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Россия и Индонезия намерены создавать благоприятные условия предпринимателям для углубления инвестиционного и промышленного сотрудничества, соответствующая Декларация о стратегическом партнерстве между двумя странами опубликована на сайте Кремля. "Оказание содействия предпринимателям двух стран, в том числе микро-, малым и средним предприятиям, путем создания благоприятных условий для углубления инвестиционного и промышленного сотрудничества", - говорится в документе.
https://ria.ru/20250619/rossija-2024017158.html
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экономика, россия, индонезия
Экономика, Россия, Индонезия
Россия и Индонезия намерены развивать инвестиционное сотрудничество

Россия и Индонезия намерены создавать благоприятные условия для бизнеса

© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Индонезии Прабово Субианто во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Индонезии Прабово Субианто во время встречи - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Индонезии Прабово Субианто во время встречи
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Россия и Индонезия намерены создавать благоприятные условия предпринимателям для углубления инвестиционного и промышленного сотрудничества, соответствующая Декларация о стратегическом партнерстве между двумя странами опубликована на сайте Кремля.
"Оказание содействия предпринимателям двух стран, в том числе микро-, малым и средним предприятиям, путем создания благоприятных условий для углубления инвестиционного и промышленного сотрудничества", - говорится в документе.
Президент РФ Владимир Путин и президент Индонезии Прабово Субианто во время встречи - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Стратегическое партнерство России и Индонезии охватывает все сферы
18:38
 
ЭкономикаРоссияИндонезия
 
 
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