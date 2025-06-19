https://ria.ru/20250619/rossija-2024021714.html

Россия и Индонезия намерены развивать инвестиционное сотрудничество

Россия и Индонезия намерены развивать инвестиционное сотрудничество - РИА Новости, 19.06.2025

Россия и Индонезия намерены развивать инвестиционное сотрудничество

Россия и Индонезия намерены создавать благоприятные условия предпринимателям для углубления инвестиционного и промышленного сотрудничества, соответствующая... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T18:51:00+03:00

2025-06-19T18:51:00+03:00

2025-06-19T18:51:00+03:00

экономика

россия

индонезия

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Россия и Индонезия намерены создавать благоприятные условия предпринимателям для углубления инвестиционного и промышленного сотрудничества, соответствующая Декларация о стратегическом партнерстве между двумя странами опубликована на сайте Кремля. "Оказание содействия предпринимателям двух стран, в том числе микро-, малым и средним предприятиям, путем создания благоприятных условий для углубления инвестиционного и промышленного сотрудничества", - говорится в документе.

https://ria.ru/20250619/rossija-2024017158.html

россия

индонезия

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2025

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экономика, россия, индонезия