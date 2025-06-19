https://ria.ru/20250619/rossija-2024021571.html

Россия и Индонезия будут развивать военно-техническое сотрудничество

Россия и Индонезия будут развивать военно-техническое сотрудничество - РИА Новости, 19.06.2025

Россия и Индонезия будут развивать военно-техническое сотрудничество

Россия и Индонезия намерены развивать военно-техническое сотрудничество для укрепления оборонных потенциалов, соответствующая Декларация о стратегическом... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T18:50:00+03:00

2025-06-19T18:50:00+03:00

2025-06-19T18:50:00+03:00

россия

индонезия

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Россия и Индонезия намерены развивать военно-техническое сотрудничество для укрепления оборонных потенциалов, соответствующая Декларация о стратегическом партнерстве между РФ и Индонезией опубликована на сайте Кремля. "Развитие военно-технического сотрудничества в интересах укрепления оборонных потенциалов Сторон", - говорится в документе.

https://ria.ru/20250619/rossija-2024020381.html

россия

индонезия

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россия, индонезия