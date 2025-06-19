https://ria.ru/20250619/rossija-2024021571.html
Россия и Индонезия будут развивать военно-техническое сотрудничество
Россия и Индонезия будут развивать военно-техническое сотрудничество - РИА Новости, 19.06.2025
Россия и Индонезия будут развивать военно-техническое сотрудничество
Россия и Индонезия намерены развивать военно-техническое сотрудничество для укрепления оборонных потенциалов, соответствующая Декларация о стратегическом... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T18:50:00+03:00
2025-06-19T18:50:00+03:00
2025-06-19T18:50:00+03:00
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Россия и Индонезия намерены развивать военно-техническое сотрудничество для укрепления оборонных потенциалов, соответствующая Декларация о стратегическом партнерстве между РФ и Индонезией опубликована на сайте Кремля. "Развитие военно-технического сотрудничества в интересах укрепления оборонных потенциалов Сторон", - говорится в документе.
https://ria.ru/20250619/rossija-2024020381.html
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россия, индонезия
Россия и Индонезия будут развивать военно-техническое сотрудничество
Россия и Индонезия намерены развивать военно-техническое сотрудничество