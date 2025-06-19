https://ria.ru/20250619/rossija-2024020381.html
Россия и Индонезия договорились о сотрудничестве в области технологий
Россия и Индонезия договорились о сотрудничестве в области технологий - РИА Новости, 19.06.2025
Россия и Индонезия договорились о сотрудничестве в области технологий
Россия и Индонезия готовы сотрудничать в развитии отношений в области технологий, инноваций и промышленности, соответствующая Декларация о стратегическом... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T18:46:00+03:00
2025-06-19T18:46:00+03:00
2025-06-19T18:46:00+03:00
экономика
технологии
россия
индонезия
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Россия и Индонезия готовы сотрудничать в развитии отношений в области технологий, инноваций и промышленности, соответствующая Декларация о стратегическом партнерстве между РФ и Индонезией опубликована на сайте Кремля. "Содействие развитию двусторонних отношений в области технологий, инноваций и промышленности, включая индустрию 4.0, стратегические и высокотехнологичные отрасли промышленности и инновации, в том числе посредством обмена технологиями в соответствии с национальным законодательством сторон", - говорится в документе.
https://ria.ru/20250619/atom-2024019559.html
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экономика, технологии, россия, индонезия
Экономика, Технологии, Россия, Индонезия
Россия и Индонезия договорились о сотрудничестве в области технологий
Кремль: Россия и Индонезия готовы сотрудничать в развитии технологий и инноваций