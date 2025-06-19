https://ria.ru/20250619/rossija-2024020381.html

Россия и Индонезия договорились о сотрудничестве в области технологий

Россия и Индонезия договорились о сотрудничестве в области технологий - РИА Новости, 19.06.2025

Россия и Индонезия договорились о сотрудничестве в области технологий

Россия и Индонезия готовы сотрудничать в развитии отношений в области технологий, инноваций и промышленности, соответствующая Декларация о стратегическом... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T18:46:00+03:00

2025-06-19T18:46:00+03:00

2025-06-19T18:46:00+03:00

экономика

технологии

россия

индонезия

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Россия и Индонезия готовы сотрудничать в развитии отношений в области технологий, инноваций и промышленности, соответствующая Декларация о стратегическом партнерстве между РФ и Индонезией опубликована на сайте Кремля. "Содействие развитию двусторонних отношений в области технологий, инноваций и промышленности, включая индустрию 4.0, стратегические и высокотехнологичные отрасли промышленности и инновации, в том числе посредством обмена технологиями в соответствии с национальным законодательством сторон", - говорится в документе.

https://ria.ru/20250619/atom-2024019559.html

россия

индонезия

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2025

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экономика, технологии, россия, индонезия