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Партнерство России и Индонезии выведет отношения стран на новый уровень - РИА Новости, 19.06.2025
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18:41 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/rossija-2024018223.html
Партнерство России и Индонезии выведет отношения стран на новый уровень
Партнерство России и Индонезии выведет отношения стран на новый уровень - РИА Новости, 19.06.2025
Партнерство России и Индонезии выведет отношения стран на новый уровень
Стратегическое партнерство РФ и Индонезии призвано вывести двусторонние отношения на новый уровень, оно основано на взаимной выгоде и доверии. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T18:41:00+03:00
2025-06-19T18:41:00+03:00
россия
индонезия
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Стратегическое партнерство РФ и Индонезии призвано вывести двусторонние отношения на новый уровень, оно основано на взаимной выгоде и доверии. Соответствующая Декларация о стратегическом партнерстве между РФ и Индонезией опубликована на сайте Кремля. "Стратегическое партнерство имеет целью вывести российско-индонезийские отношения на новый уровень путем интенсивного наращивания и углубления сотрудничества на двусторонней основе, а также на региональных и международных форумах, включая Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), БРИКС и "Группу двадцати", - говорится в документе. В декларации подчеркивается, что "такое стратегическое партнерство основано на взаимной выгоде, взаимопонимании и доверии, международном праве, целях и принципах, закрепленных в Уставе ООН во всей их совокупности и взаимосвязанности и в Декларации о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН".
https://ria.ru/20250619/rossija-2024017158.html
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россия, индонезия
Россия, Индонезия
Партнерство России и Индонезии выведет отношения стран на новый уровень

Стратегическое партнерство России и Индонезии выведет отношения на новый уровень

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Индонезии Прабово Субианто во время церемонии подписания документов о сотрудничестве между Россией и Индонезией
Президент РФ Владимир Путин и президент Индонезии Прабово Субианто во время церемонии подписания документов о сотрудничестве между Россией и Индонезией - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Индонезии Прабово Субианто во время церемонии подписания документов о сотрудничестве между Россией и Индонезией
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Стратегическое партнерство РФ и Индонезии призвано вывести двусторонние отношения на новый уровень, оно основано на взаимной выгоде и доверии.
Соответствующая Декларация о стратегическом партнерстве между РФ и Индонезией опубликована на сайте Кремля.
"Стратегическое партнерство имеет целью вывести российско-индонезийские отношения на новый уровень путем интенсивного наращивания и углубления сотрудничества на двусторонней основе, а также на региональных и международных форумах, включая Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), БРИКС и "Группу двадцати", - говорится в документе.
В декларации подчеркивается, что "такое стратегическое партнерство основано на взаимной выгоде, взаимопонимании и доверии, международном праве, целях и принципах, закрепленных в Уставе ООН во всей их совокупности и взаимосвязанности и в Декларации о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН".
Президент РФ Владимир Путин и президент Индонезии Прабово Субианто во время встречи - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Стратегическое партнерство России и Индонезии охватывает все сферы
18:38
 
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