https://ria.ru/20250619/rossija-2024018223.html

Партнерство России и Индонезии выведет отношения стран на новый уровень

Партнерство России и Индонезии выведет отношения стран на новый уровень - РИА Новости, 19.06.2025

Партнерство России и Индонезии выведет отношения стран на новый уровень

Стратегическое партнерство РФ и Индонезии призвано вывести двусторонние отношения на новый уровень, оно основано на взаимной выгоде и доверии. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T18:41:00+03:00

2025-06-19T18:41:00+03:00

2025-06-19T18:41:00+03:00

россия

индонезия

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Стратегическое партнерство РФ и Индонезии призвано вывести двусторонние отношения на новый уровень, оно основано на взаимной выгоде и доверии. Соответствующая Декларация о стратегическом партнерстве между РФ и Индонезией опубликована на сайте Кремля. "Стратегическое партнерство имеет целью вывести российско-индонезийские отношения на новый уровень путем интенсивного наращивания и углубления сотрудничества на двусторонней основе, а также на региональных и международных форумах, включая Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), БРИКС и "Группу двадцати", - говорится в документе. В декларации подчеркивается, что "такое стратегическое партнерство основано на взаимной выгоде, взаимопонимании и доверии, международном праве, целях и принципах, закрепленных в Уставе ООН во всей их совокупности и взаимосвязанности и в Декларации о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН".

https://ria.ru/20250619/rossija-2024017158.html

россия

индонезия

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россия, индонезия