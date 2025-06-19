Партнерство России и Индонезии выведет отношения стран на новый уровень
Стратегическое партнерство России и Индонезии выведет отношения на новый уровень
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Индонезии Прабово Субианто во время церемонии подписания документов о сотрудничестве между Россией и Индонезией
Президент РФ Владимир Путин и президент Индонезии Прабово Субианто во время церемонии подписания документов о сотрудничестве между Россией и Индонезией
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Стратегическое партнерство РФ и Индонезии призвано вывести двусторонние отношения на новый уровень, оно основано на взаимной выгоде и доверии.
Соответствующая Декларация о стратегическом партнерстве между РФ и Индонезией опубликована на сайте Кремля.
"Стратегическое партнерство имеет целью вывести российско-индонезийские отношения на новый уровень путем интенсивного наращивания и углубления сотрудничества на двусторонней основе, а также на региональных и международных форумах, включая Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), БРИКС и "Группу двадцати", - говорится в документе.
В декларации подчеркивается, что "такое стратегическое партнерство основано на взаимной выгоде, взаимопонимании и доверии, международном праве, целях и принципах, закрепленных в Уставе ООН во всей их совокупности и взаимосвязанности и в Декларации о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН".