https://ria.ru/20250619/rossija-2024017158.html

Стратегическое партнерство России и Индонезии охватывает все сферы

Стратегическое партнерство России и Индонезии охватывает все сферы - РИА Новости, 19.06.2025

Стратегическое партнерство России и Индонезии охватывает все сферы

Стратегическое партнерство России и Индонезии охватывает все сферы, в том числе политическую, экономическую, правоохранительную, научную. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T18:38:00+03:00

2025-06-19T18:38:00+03:00

2025-06-19T18:38:00+03:00

россия

индонезия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023913574_0:0:2925:1645_1920x0_80_0_0_5749dde595cab1d7a19a4a7dc26e7440.jpg

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Стратегическое партнерство России и Индонезии охватывает все сферы, в том числе политическую, экономическую, правоохранительную, научную. Декларация о стратегическом партнерстве между РФ и Индонезией опубликована на сайте Кремля. "Между Российской Федерацией и Республикой Индонезией установлено стратегическое партнерство, которое охватывает все сферы двустороннего взаимодействия, включая политический, экономический, правоохранительный, правозащитный, научный, образовательный, культурный и информационный аспекты", - говорится в документе.

https://ria.ru/20250619/putin-2024016151.html

россия

индонезия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, индонезия