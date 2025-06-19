https://ria.ru/20250619/rossija-2024017158.html
Стратегическое партнерство России и Индонезии охватывает все сферы
Стратегическое партнерство России и Индонезии охватывает все сферы - РИА Новости, 19.06.2025
Стратегическое партнерство России и Индонезии охватывает все сферы
Стратегическое партнерство России и Индонезии охватывает все сферы, в том числе политическую, экономическую, правоохранительную, научную. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T18:38:00+03:00
2025-06-19T18:38:00+03:00
2025-06-19T18:38:00+03:00
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Стратегическое партнерство России и Индонезии охватывает все сферы, в том числе политическую, экономическую, правоохранительную, научную. Декларация о стратегическом партнерстве между РФ и Индонезией опубликована на сайте Кремля. "Между Российской Федерацией и Республикой Индонезией установлено стратегическое партнерство, которое охватывает все сферы двустороннего взаимодействия, включая политический, экономический, правоохранительный, правозащитный, научный, образовательный, культурный и информационный аспекты", - говорится в документе.
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россия, индонезия
Стратегическое партнерство России и Индонезии охватывает все сферы
Россия и Индонезия договорились о стратегическом партнерстве во всех сферах
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Стратегическое партнерство России и Индонезии охватывает все сферы, в том числе политическую, экономическую, правоохранительную, научную.
Декларация о стратегическом партнерстве между РФ
и Индонезией
опубликована на сайте Кремля.
"Между Российской Федерацией и Республикой Индонезией установлено стратегическое партнерство, которое охватывает все сферы двустороннего взаимодействия, включая политический, экономический, правоохранительный, правозащитный, научный, образовательный, культурный и информационный аспекты", - говорится в документе.