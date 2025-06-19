https://ria.ru/20250619/rossija-2024014986.html
Россия готова возобновить полеты между Москвой и Кишиневом
Россия готова возобновить полеты между Москвой и Кишиневом - РИА Новости, 19.06.2025
Россия готова возобновить полеты между Москвой и Кишиневом
Россия готова рассмотреть возможность возобновления авиаперелетов между Москвой и Кишиневом, сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T18:32:00+03:00
2025-06-19T18:32:00+03:00
2025-06-19T18:32:00+03:00
россия
кишинев
молдавия
роман старовойт
москва
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149561/79/1495617962_0:0:962:541_1920x0_80_0_0_7a67346d56573b838be40a612f90a61f.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Россия готова рассмотреть возможность возобновления авиаперелетов между Москвой и Кишиневом, сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт. Старовойт в четверг провел переговоры с молдавскими депутатами блока "Победа" в рамках ПМЭФ. В ходе встречи молдавская сторона подняла вопрос о возможности возобновления авиарейсов между Москвой и Кишиневом. "Если не будет проблем с пролетом, мы готовы, конечно, с авиакомпаниями рассмотреть воздушное сообщение", - ответил Старовойт. Он отметил, что Россия не закрывала первой воздушное пространство, это были ответные меры. Сейчас страны, граничащие с Молдавией этот запрет сохраняют. "Мы на низком старте, и как только... - мы всегда за дружбу народов и взаимодействие. Я прекрасно знаю, какая диаспора большая проживает в России", - продолжил он, говоря про возможность возобновления авиарейсов. Молдавия в конце февраля 2022 года приостановила авиасообщение с Россией. В органе гражданской авиации пояснили, что воздушное пространство Молдавии было частично открыто в западном направлении, что позволило возобновить регулярные пассажирские рейсы из Кишинева. Но воздушное пространство Украины и Европейского союза остается закрытым для российских авиакомпаний. В свою очередь и молдавские компании не могут совершать прямые рейсы в Россию. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250215/gagauziya-1999575095.html
https://ria.ru/20250618/rossija-2023562778.html
россия
кишинев
молдавия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149561/79/1495617962_103:0:824:541_1920x0_80_0_0_ef8049d2808601303ed0a2b7e5c0ac44.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, кишинев, молдавия, роман старовойт, москва, в мире
Россия, Кишинев, Молдавия, Роман Старовойт, Москва, В мире
Россия готова возобновить полеты между Москвой и Кишиневом
Старовойт: Россия готова рассмотреть возобновление авиасообщения с Кишиневом