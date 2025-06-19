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Россия окажет необходимое содействие арестованному бизнесмену Карапетяну - РИА Новости, 19.06.2025
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17:18 19.06.2025 (обновлено: 19:23 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/rossija-2023980617.html
Россия окажет необходимое содействие арестованному бизнесмену Карапетяну
Россия окажет необходимое содействие арестованному бизнесмену Карапетяну - РИА Новости, 19.06.2025
Россия окажет необходимое содействие арестованному бизнесмену Карапетяну
Российская сторона окажет необходимое содействие арестованному в Армении предпринимателю Самвелу Карапетяну, заявила официальный представитель МИД Мария... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T17:18:00+03:00
2025-06-19T19:23:00+03:00
армения
россия
ереван
самвел карапетян
мария захарова
преследование карапетяна в армении
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн — РИА Новости. Российская сторона окажет необходимое содействие арестованному в Армении предпринимателю Самвелу Карапетяну, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. "Как российскому гражданину и российскому бизнесмену, естественно, ему будет оказано необходимое содействие", — сказала она во время брифинга на ПМЭФ. Преследование Карапетяна в Армении
https://ria.ru/20250619/tserkov-2023830257.html
https://ria.ru/20250618/rpts-2023511041.html
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армения, россия, ереван, самвел карапетян, мария захарова, преследование карапетяна в армении
Армения, Россия, Ереван, Самвел Карапетян, Мария Захарова, Преследование Карапетяна в Армении
Россия окажет необходимое содействие арестованному бизнесмену Карапетяну

Захарова: Россия окажет содействие арестованному в Армении бизнесмену Карапетяну

© Фото : Sputnik/Asatur YesayantsСамвел Карапетян
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© Фото : Sputnik/Asatur Yesayants
Самвел Карапетян. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн — РИА Новости. Российская сторона окажет необходимое содействие арестованному в Армении предпринимателю Самвелу Карапетяну, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«
"Как российскому гражданину и российскому бизнесмену, естественно, ему будет оказано необходимое содействие", — сказала она во время брифинга на ПМЭФ.
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Армянская церковь осудила арест бизнесмена Карапетяна
11:13

Преследование Карапетяна в Армении

  • Самвел Карапетян — российский предприниматель, глава группы компаний "Ташир".
  • Он выступал в поддержку Армянской апостольской церкви на фоне нападок со стороны властей страны.

Премьер Армении Никол Пашинян ранее разместил в соцсети оскорбительные посты в адрес ААЦ и выразил недовольство ее иерархами. К нему присоединились члены правящей партии "Гражданский договор". Премьер предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения". Он инициировал создание координационной группы для смещения нынешнего католикоса всех армян Гарегина II, ее участников Пашинян собирается выбирать "глазами души".

  • Во вторник, 17 июня, в МВД Армении сообщили о проведении оперативных мероприятий у дома Карапетяна в Ереване.
  • Там собрались его сторонники и близкие семьи, задержали более 50 человек.
  • Бизнесмен сам покинул дом и уехал в полицейской машине.
  • В понедельник утром СМИ сообщили, что главу ГК "Ташир" перевезли в Следственный комитет Армении и возбудили против него уголовное дело.
Николай Балашов - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
В РПЦ осудили вмешательство властей Армении в жизнь Армянской церкви
Вчера, 10:56
  • В среду суд в Ереване арестовал Карапетяна на два месяца.
  • Защита предпринимателя считает выдвинутое ему обвинение в призывах к свержению власти в Армении нелепым.
  • Адвокат подаст апелляцию на его арест сегодня-завтра.
  • Бизнесмен находится в СИЗО, у него позитивный настрой.
  • В пресс-службе офиса Карапетяна отметили, что попытки представить гражданскую позицию как угрозу строю направлены на запугивание и подавление инакомыслия.
  • Пашинян также потребовал национализировать компанию "Электросети Армении", принадлежащую Карапетяну.
  • Захарова заявляла, что Москва внимательно следит за происходящим и будет оказывать предпринимателю необходимое содействие.
Сторонники российского предпринимателя, президента группы компаний Ташир Самвела Карапетяна возле здания Следственного комитета в Ереванеа - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Эксперт прокомментировал ситуацию с арестом Карапетяна в Армении
15:14
 
АрменияРоссияЕреванСамвел КарапетянМария ЗахароваПреследование Карапетяна в Армении
 
 
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