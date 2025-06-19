Россия окажет необходимое содействие арестованному бизнесмену Карапетяну
Захарова: Россия окажет содействие арестованному в Армении бизнесмену Карапетяну
© Фото : Sputnik/Asatur YesayantsСамвел Карапетян
© Фото : Sputnik/Asatur Yesayants
Самвел Карапетян. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн — РИА Новости. Российская сторона окажет необходимое содействие арестованному в Армении предпринимателю Самвелу Карапетяну, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
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"Как российскому гражданину и российскому бизнесмену, естественно, ему будет оказано необходимое содействие", — сказала она во время брифинга на ПМЭФ.
Преследование Карапетяна в Армении
- Самвел Карапетян — российский предприниматель, глава группы компаний "Ташир".
- Он выступал в поддержку Армянской апостольской церкви на фоне нападок со стороны властей страны.
Премьер Армении Никол Пашинян ранее разместил в соцсети оскорбительные посты в адрес ААЦ и выразил недовольство ее иерархами. К нему присоединились члены правящей партии "Гражданский договор". Премьер предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения". Он инициировал создание координационной группы для смещения нынешнего католикоса всех армян Гарегина II, ее участников Пашинян собирается выбирать "глазами души".
- Во вторник, 17 июня, в МВД Армении сообщили о проведении оперативных мероприятий у дома Карапетяна в Ереване.
- Там собрались его сторонники и близкие семьи, задержали более 50 человек.
- Бизнесмен сам покинул дом и уехал в полицейской машине.
- В понедельник утром СМИ сообщили, что главу ГК "Ташир" перевезли в Следственный комитет Армении и возбудили против него уголовное дело.
- В среду суд в Ереване арестовал Карапетяна на два месяца.
- Защита предпринимателя считает выдвинутое ему обвинение в призывах к свержению власти в Армении нелепым.
- Адвокат подаст апелляцию на его арест сегодня-завтра.
- Бизнесмен находится в СИЗО, у него позитивный настрой.
- В пресс-службе офиса Карапетяна отметили, что попытки представить гражданскую позицию как угрозу строю направлены на запугивание и подавление инакомыслия.
- Пашинян также потребовал национализировать компанию "Электросети Армении", принадлежащую Карапетяну.
- Захарова заявляла, что Москва внимательно следит за происходящим и будет оказывать предпринимателю необходимое содействие.