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Россия надеется, что в ситуации с Ираном и Израилем возобладает понимание - РИА Новости, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
14:02 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/rossija-2023898937.html
Россия надеется, что в ситуации с Ираном и Израилем возобладает понимание
Россия надеется, что в ситуации с Ираном и Израилем возобладает понимание - РИА Новости, 19.06.2025
Россия надеется, что в ситуации с Ираном и Израилем возобладает понимание
Россия надеется, что в ситуации с Ираном и Израилем возобладает понимание безальтернативности поиска переговорных развязок, заявила официальный представитель... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T14:02:00+03:00
2025-06-19T14:02:00+03:00
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иран
израиль
мария захарова
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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С-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Россия надеется, что в ситуации с Ираном и Израилем возобладает понимание безальтернативности поиска переговорных развязок, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях ПМЭФ. "Как известно, в первый же день горячей фазы конфликта состоялись телефонные разговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Израиля, президентом Исламской Республики Иран. На следующий день, как вы знаете, президент России переговорил с президентом США. Затем были контакты с президентом Турции, президентом ОАЭ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные беседы с главами внешнеполитических ведомств Ирана, Турции, Египта, Омана. Нынешний кризис на Ближнем Востоке также затрагивался в телефонном разговоре главы российского внешнеполитического ведомства с министром иностранных дел Азербайджана, на переговорах с министром иностранных дел Индонезии. Как вы знаете, эти переговоры на высшем уровне, по линии министров иностранных дел, телефонные контакты продолжаются даже буквально сейчас в эти самые часы. Надеемся, что понимание безальтернативности поиска взаимоприемлемых переговорных развязок, существующих, имеющихся на сегодняшний день проблем, возобладает", - заявила Захарова на своем брифинге на полях ПМЭФ.
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россия, иран, израиль, мария захарова, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
ПМЭФ-2025, Россия, Иран, Израиль, Мария Захарова, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Россия надеется, что в ситуации с Ираном и Израилем возобладает понимание

Захарова: РФ надеется, что в ситуации с Ираном и Израилем возобладает понимание

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМосква, Россия
Москва, Россия - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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С-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Россия надеется, что в ситуации с Ираном и Израилем возобладает понимание безальтернативности поиска переговорных развязок, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях ПМЭФ.
"Как известно, в первый же день горячей фазы конфликта состоялись телефонные разговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Израиля, президентом Исламской Республики Иран. На следующий день, как вы знаете, президент России переговорил с президентом США. Затем были контакты с президентом Турции, президентом ОАЭ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные беседы с главами внешнеполитических ведомств Ирана, Турции, Египта, Омана. Нынешний кризис на Ближнем Востоке также затрагивался в телефонном разговоре главы российского внешнеполитического ведомства с министром иностранных дел Азербайджана, на переговорах с министром иностранных дел Индонезии. Как вы знаете, эти переговоры на высшем уровне, по линии министров иностранных дел, телефонные контакты продолжаются даже буквально сейчас в эти самые часы. Надеемся, что понимание безальтернативности поиска взаимоприемлемых переговорных развязок, существующих, имеющихся на сегодняшний день проблем, возобладает", - заявила Захарова на своем брифинге на полях ПМЭФ.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
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Вчера, 16:04
 
ПМЭФ-2025РоссияИранИзраильМария ЗахароваВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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