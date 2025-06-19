https://ria.ru/20250619/rossija-2023890412.html
Россия работает над возвращением детей из стран ЕС и Украины
Россия работает над возвращением детей из стран ЕС и Украины - РИА Новости, 19.06.2025
Россия работает над возвращением детей из стран ЕС и Украины
Россия работает над возвращением восьми детей из стран Евросоюза и около 10 детей из Украины, заявила на ПМЭФ-2025 уполномоченный при президенте РФ по правам... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T13:37:00+03:00
2025-06-19T13:37:00+03:00
2025-06-19T13:37:00+03:00
пмэф-2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Россия работает над возвращением восьми детей из стран Евросоюза и около 10 детей из Украины, заявила на ПМЭФ-2025 уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. "В настоящий момент у нас восемь детей находятся в странах Евросоюза, они были эвакуированы из Украины, родители сейчас их находятся на территории России, с Украины у нас около 10 человек, (по возвращению которых - ред.) мы сейчас ведем переговоры", - сказала она журналистам на полях ПМЭФ-2025. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250613/devochka-2022653652.html
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россия, украина, мария львова-белова, евросоюз
ПМЭФ-2025, Россия, Украина, Мария Львова-Белова, Евросоюз
Россия работает над возвращением детей из стран ЕС и Украины
Львова-Белова: Россия работает над возвращением детей из Евросоюза и Украины