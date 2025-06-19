https://ria.ru/20250619/rossija-2023869085.html
Россия поддерживает конструктивные отношения с Израилем, Ираном и США
Россия поддерживает конструктивные отношения с Израилем, Ираном и США - РИА Новости, 19.06.2025
Россия поддерживает конструктивные отношения с Израилем, Ираном и США
Россия - одна из немногих стран, которая поддерживает конструктивные отношения с Израилем, Ираном, а сейчас и с США, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T12:45:00+03:00
2025-06-19T12:45:00+03:00
2025-06-19T12:45:00+03:00
пмэф-2025
россия
израиль
иран
дмитрий песков
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019390352_0:176:3019:1874_1920x0_80_0_0_daaa15e71ea2d6ba47f523f626922b66.jpg
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Россия - одна из немногих стран, которая поддерживает конструктивные отношения с Израилем, Ираном, а сейчас и с США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Россия - одна из немногих стран, которая поддерживает конструктивные, рабочие отношения и с Израилем, и с Ираном, а сейчас уже и с Соединенными Штатами Америки", - сказал он в эфире телеканала "Известия" на полях ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250619/rossiya-2023843157.html
россия
израиль
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019390352_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_77b536e73f3eae654f689658ccf690fe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, израиль, иран, дмитрий песков, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
ПМЭФ-2025, Россия, Израиль, Иран, Дмитрий Песков, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Россия поддерживает конструктивные отношения с Израилем, Ираном и США
Песков: Россия поддерживает конструктивные отношения с Израилем, Ираном и США