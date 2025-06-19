https://ria.ru/20250619/rossija-2023869085.html

Россия поддерживает конструктивные отношения с Израилем, Ираном и США

Россия поддерживает конструктивные отношения с Израилем, Ираном и США - РИА Новости, 19.06.2025

Россия поддерживает конструктивные отношения с Израилем, Ираном и США

Россия - одна из немногих стран, которая поддерживает конструктивные отношения с Израилем, Ираном, а сейчас и с США, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T12:45:00+03:00

2025-06-19T12:45:00+03:00

2025-06-19T12:45:00+03:00

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Россия - одна из немногих стран, которая поддерживает конструктивные отношения с Израилем, Ираном, а сейчас и с США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Россия - одна из немногих стран, которая поддерживает конструктивные, рабочие отношения и с Израилем, и с Ираном, а сейчас уже и с Соединенными Штатами Америки", - сказал он в эфире телеканала "Известия" на полях ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250619/rossiya-2023843157.html

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россия, израиль, иран, дмитрий песков, война израиля и ирана: последние новости о конфликте