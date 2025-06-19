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В Совбезе рассказали, в каких странах есть киберцентры для атак на Россию - РИА Новости, 19.06.2025
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12:11 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/rossija-2023857098.html
В Совбезе рассказали, в каких странах есть киберцентры для атак на Россию
В Совбезе рассказали, в каких странах есть киберцентры для атак на Россию - РИА Новости, 19.06.2025
В Совбезе рассказали, в каких странах есть киберцентры для атак на Россию
Против России при участии западных спецслужб действуют киберцентры в Германии, Британии, Финляндии, Эстонии, Латвии, заявил заместитель секретаря Совета... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T12:11:00+03:00
2025-06-19T12:11:00+03:00
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ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 19 июн - РИА Новости. Против России при участии западных спецслужб действуют киберцентры в Германии, Британии, Финляндии, Эстонии, Латвии, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов на заседании Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ. "Расширение масштабов компьютерной преступности на территории России во многом обусловлено активизацией деятельности украинских спецслужб. В частности, под кураторством службы безопасности Украины и при участии западных специалистов на украинской территории создано более 1000 колл-центров, занимающихся вымогательством денег. Они начинают все активнее действовать против других стран, в том числе государств-членов ОДКБ", - сказал он. По словам Шевцова, против России под прямым патронажем западных спецслужб действуют киберцентры в Германии, Великобритании, Финляндии, Эстонии, Латвии. "В 2024 году число компьютерных преступлений выросло на 13% и превысило 765 тысяч. В основном они были направлены на совершение мошеннических действий в отношении российских граждан и создание каналов распространения наркотиков", - добавил он. "Совместная работа существенно повышает эффективность противостояния киберугрозам, - продолжил Шевцов. - Значимым результатом нашего сотрудничества на площадке ООН стал запуск в мае прошлого года процесса формирования реестра контактных пунктов для межгосударственного обмена информацией о компьютерных инцидентах на техническом и политическом уровнях". Указав на рост числа угроз, имеющих гибридный характер, он призвал к активизации участия всех стран в деятельности Консультационного координационного центра по вопросам реагирования на компьютерные инциденты ОДКБ в целях повышения оперативности взаимодействия профильных структур.
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технологии, россия, германия, финляндия, одкб, оон, в мире
Технологии, Россия, Германия, Финляндия, ОДКБ, ООН, В мире
В Совбезе рассказали, в каких странах есть киберцентры для атак на Россию

Шевцов: против РФ действуют киберцентры в ФРГ, Британии, Финляндии, и Эстонии

© Fotolia / Artur MarciniecРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© Fotolia / Artur Marciniec
Работа за компьютером. Архивное фото
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ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 19 июн - РИА Новости. Против России при участии западных спецслужб действуют киберцентры в Германии, Британии, Финляндии, Эстонии, Латвии, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов на заседании Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ.
"Расширение масштабов компьютерной преступности на территории России во многом обусловлено активизацией деятельности украинских спецслужб. В частности, под кураторством службы безопасности Украины и при участии западных специалистов на украинской территории создано более 1000 колл-центров, занимающихся вымогательством денег. Они начинают все активнее действовать против других стран, в том числе государств-членов ОДКБ", - сказал он.
МИД России - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
МИД: Россия столкнулась с беспрецедентным уровнем кибератак из Украины
29 мая, 09:24
По словам Шевцова, против России под прямым патронажем западных спецслужб действуют киберцентры в Германии, Великобритании, Финляндии, Эстонии, Латвии. "В 2024 году число компьютерных преступлений выросло на 13% и превысило 765 тысяч. В основном они были направлены на совершение мошеннических действий в отношении российских граждан и создание каналов распространения наркотиков", - добавил он.
"Совместная работа существенно повышает эффективность противостояния киберугрозам, - продолжил Шевцов. - Значимым результатом нашего сотрудничества на площадке ООН стал запуск в мае прошлого года процесса формирования реестра контактных пунктов для межгосударственного обмена информацией о компьютерных инцидентах на техническом и политическом уровнях".
Указав на рост числа угроз, имеющих гибридный характер, он призвал к активизации участия всех стран в деятельности Консультационного координационного центра по вопросам реагирования на компьютерные инциденты ОДКБ в целях повышения оперативности взаимодействия профильных структур.
Кибербезопасность - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
Запад покрывает украинских киберпреступников, заявили в МИД
25 января, 08:03
 
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