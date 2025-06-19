В Совбезе рассказали, в каких странах есть киберцентры для атак на Россию
Шевцов: против РФ действуют киберцентры в ФРГ, Британии, Финляндии, и Эстонии
Работа за компьютером. Архивное фото
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ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 19 июн - РИА Новости. Против России при участии западных спецслужб действуют киберцентры в Германии, Британии, Финляндии, Эстонии, Латвии, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов на заседании Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ.
"Расширение масштабов компьютерной преступности на территории России во многом обусловлено активизацией деятельности украинских спецслужб. В частности, под кураторством службы безопасности Украины и при участии западных специалистов на украинской территории создано более 1000 колл-центров, занимающихся вымогательством денег. Они начинают все активнее действовать против других стран, в том числе государств-членов ОДКБ", - сказал он.
По словам Шевцова, против России под прямым патронажем западных спецслужб действуют киберцентры в Германии, Великобритании, Финляндии, Эстонии, Латвии. "В 2024 году число компьютерных преступлений выросло на 13% и превысило 765 тысяч. В основном они были направлены на совершение мошеннических действий в отношении российских граждан и создание каналов распространения наркотиков", - добавил он.
"Совместная работа существенно повышает эффективность противостояния киберугрозам, - продолжил Шевцов. - Значимым результатом нашего сотрудничества на площадке ООН стал запуск в мае прошлого года процесса формирования реестра контактных пунктов для межгосударственного обмена информацией о компьютерных инцидентах на техническом и политическом уровнях".
Указав на рост числа угроз, имеющих гибридный характер, он призвал к активизации участия всех стран в деятельности Консультационного координационного центра по вопросам реагирования на компьютерные инциденты ОДКБ в целях повышения оперативности взаимодействия профильных структур.
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