https://ria.ru/20250619/rossija-2023857098.html

В Совбезе рассказали, в каких странах есть киберцентры для атак на Россию

В Совбезе рассказали, в каких странах есть киберцентры для атак на Россию - РИА Новости, 19.06.2025

В Совбезе рассказали, в каких странах есть киберцентры для атак на Россию

Против России при участии западных спецслужб действуют киберцентры в Германии, Британии, Финляндии, Эстонии, Латвии, заявил заместитель секретаря Совета... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T12:11:00+03:00

2025-06-19T12:11:00+03:00

2025-06-19T12:11:00+03:00

технологии

россия

германия

финляндия

одкб

оон

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/105757/88/1057578879_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_505e5cbf81f919779fe3b4e4e84e21b7.jpg

ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 19 июн - РИА Новости. Против России при участии западных спецслужб действуют киберцентры в Германии, Британии, Финляндии, Эстонии, Латвии, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов на заседании Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ. "Расширение масштабов компьютерной преступности на территории России во многом обусловлено активизацией деятельности украинских спецслужб. В частности, под кураторством службы безопасности Украины и при участии западных специалистов на украинской территории создано более 1000 колл-центров, занимающихся вымогательством денег. Они начинают все активнее действовать против других стран, в том числе государств-членов ОДКБ", - сказал он. По словам Шевцова, против России под прямым патронажем западных спецслужб действуют киберцентры в Германии, Великобритании, Финляндии, Эстонии, Латвии. "В 2024 году число компьютерных преступлений выросло на 13% и превысило 765 тысяч. В основном они были направлены на совершение мошеннических действий в отношении российских граждан и создание каналов распространения наркотиков", - добавил он. "Совместная работа существенно повышает эффективность противостояния киберугрозам, - продолжил Шевцов. - Значимым результатом нашего сотрудничества на площадке ООН стал запуск в мае прошлого года процесса формирования реестра контактных пунктов для межгосударственного обмена информацией о компьютерных инцидентах на техническом и политическом уровнях". Указав на рост числа угроз, имеющих гибридный характер, он призвал к активизации участия всех стран в деятельности Консультационного координационного центра по вопросам реагирования на компьютерные инциденты ОДКБ в целях повышения оперативности взаимодействия профильных структур.

https://ria.ru/20250529/kiberataki-2019712728.html

https://ria.ru/20250125/zapad-1995433773.html

россия

германия

финляндия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, россия, германия, финляндия, одкб, оон, в мире