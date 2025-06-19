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Замглавы МИД России ответил на вопрос о санкциях
Замглавы МИД России ответил на вопрос о санкциях - РИА Новости, 19.06.2025
Замглавы МИД России ответил на вопрос о санкциях
Москва никого не просит снимать санкции, за исключением случаев по отдельным лицам, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Панкин. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T11:10:00+03:00
2025-06-19T11:10:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Москва никого не просит снимать санкции, за исключением случаев по отдельным лицам, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Панкин. "Мы не просим никого снять санкции, если только это в отдельных случаях не касается каких-то лиц", - сказал Панкин агентству на ПМЭФ, отвечая на вопрос, ведет ли Москва переговоры о возможности снятий санкций. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, москва, россия, александр панкин
ПМЭФ-2025, Экономика, Москва, Россия, Александр Панкин
Замглавы МИД России ответил на вопрос о санкциях
МИД: Москва никого не просит снимать санкции, кроме случаев по отдельным лицам