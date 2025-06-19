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Песков: Россия готова помочь в урегулировании конфликта Ирана и Израиля
Песков: Россия готова помочь в урегулировании конфликта Ирана и Израиля - РИА Новости, 19.06.2025
Песков: Россия готова помочь в урегулировании конфликта Ирана и Израиля
Россия готова при необходимости оказать свои посреднические усилия в урегулировании конфликта Ирана и Израиля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T10:43:00+03:00
2025-06-19T10:43:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Россия готова при необходимости оказать свои посреднические усилия в урегулировании конфликта Ирана и Израиля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Россия сказала о своей готовности при необходимости оказать посреднические услуги, это было сказано и президентом Путиным его американскому визави президенту (Дональду - ред.) Трампу, об этом также шла речь в телефонных разговорах, которые Путин провел днями ранее и с премьером (Израиля Биньямином - ред.) Нетаньяху, и с президентом (Ирана Масудом - ред.) Пезешкианом", - сказал Песков в интервью РБК на полях ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, израиль, иран, дмитрий песков, рбк (медиагруппа), война израиля и ирана: последние новости о конфликте
ПМЭФ-2025, Россия, Израиль, Иран, Дмитрий Песков, РБК (медиагруппа), Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте