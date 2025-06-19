https://ria.ru/20250619/rossija-2023830931.html

Песков: Россия готова помочь в урегулировании конфликта Ирана и Израиля

Песков: Россия готова помочь в урегулировании конфликта Ирана и Израиля - РИА Новости, 19.06.2025

Песков: Россия готова помочь в урегулировании конфликта Ирана и Израиля

Россия готова при необходимости оказать свои посреднические усилия в урегулировании конфликта Ирана и Израиля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T10:43:00+03:00

2025-06-19T10:43:00+03:00

2025-06-19T11:14:00+03:00

пмэф-2025

россия

израиль

иран

дмитрий песков

рбк (медиагруппа)

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023799235_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e12846e73838633f61585a3a6c8e5137.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Россия готова при необходимости оказать свои посреднические усилия в урегулировании конфликта Ирана и Израиля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Россия сказала о своей готовности при необходимости оказать посреднические услуги, это было сказано и президентом Путиным его американскому визави президенту (Дональду - ред.) Трампу, об этом также шла речь в телефонных разговорах, которые Путин провел днями ранее и с премьером (Израиля Биньямином - ред.) Нетаньяху, и с президентом (Ирана Масудом - ред.) Пезешкианом", - сказал Песков в интервью РБК на полях ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250619/putin-2023731687.html

россия

израиль

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, израиль, иран, дмитрий песков, рбк (медиагруппа), война израиля и ирана: последние новости о конфликте