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Россия и Буркина-Фасо подписали соглашение по мирному атому - РИА Новости, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
11:13 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/rossija-2023830096.html
Россия и Буркина-Фасо подписали соглашение по мирному атому
Россия и Буркина-Фасо подписали соглашение по мирному атому - РИА Новости, 19.06.2025
Россия и Буркина-Фасо подписали соглашение по мирному атому
Россия и Буркина-Фасо подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере мирного атома, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.06.2025
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2025-06-19T11:13:00+03:00
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буркина-фасо
россия
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Россия и Буркина-Фасо подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере мирного атома, передает корреспондент РИА Новости. Церемония прошла в четверг на Петербургском международном экономическом форуме. Соглашение подписали генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и министр энергетики, шахт и карьеров Буркина-Фасо Якуба Забре Губа. Согласно опубликованному ранее проекту этого соглашения, сотрудничество России с Буркина-Фасо будет предполагать, в числе прочего, содействие в строительстве АЭС и исследовательских ядерных реакторов, предоставление услуг ядерного топливного цикла для АЭС. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250524/rossiya-2018917316.html
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буркина-фасо, россия, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире
ПМЭФ-2025, Буркина-Фасо, Россия, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", В мире
Россия и Буркина-Фасо подписали соглашение по мирному атому

РФ и Буркина-Фасо подписали соглашение о сотрудничестве в сфере мирного атома

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкУличный щит с символикой Петербургского международного экономического форума
Уличный щит с символикой Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Уличный щит с символикой Петербургского международного экономического форума. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Россия и Буркина-Фасо подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере мирного атома, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония прошла в четверг на Петербургском международном экономическом форуме. Соглашение подписали генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и министр энергетики, шахт и карьеров Буркина-Фасо Якуба Забре Губа.
Согласно опубликованному ранее проекту этого соглашения, сотрудничество России с Буркина-Фасо будет предполагать, в числе прочего, содействие в строительстве АЭС и исследовательских ядерных реакторов, предоставление услуг ядерного топливного цикла для АЭС.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Флаги организации Росатом и России - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
В Индонезии назвали прорыв России в атомной энергетике примером для страны
24 мая, 22:41
 
ПМЭФ-2025Буркина-ФасоРоссияАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"В мире
 
 
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