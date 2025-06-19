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Россия и Буркина-Фасо подписали соглашение по мирному атому

Россия и Буркина-Фасо подписали соглашение по мирному атому - РИА Новости, 19.06.2025

Россия и Буркина-Фасо подписали соглашение по мирному атому

Россия и Буркина-Фасо подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере мирного атома, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T11:13:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Россия и Буркина-Фасо подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере мирного атома, передает корреспондент РИА Новости. Церемония прошла в четверг на Петербургском международном экономическом форуме. Соглашение подписали генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и министр энергетики, шахт и карьеров Буркина-Фасо Якуба Забре Губа. Согласно опубликованному ранее проекту этого соглашения, сотрудничество России с Буркина-Фасо будет предполагать, в числе прочего, содействие в строительстве АЭС и исследовательских ядерных реакторов, предоставление услуг ядерного топливного цикла для АЭС. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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буркина-фасо, россия, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире