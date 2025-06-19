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Мурашко назвал страны, из которых приезжают на лечение в Россию - РИА Новости, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
10:21 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/rossija-2023810716.html
Мурашко назвал страны, из которых приезжают на лечение в Россию
Мурашко назвал страны, из которых приезжают на лечение в Россию - РИА Новости, 19.06.2025
Мурашко назвал страны, из которых приезжают на лечение в Россию
На лечение в Россию приезжают граждане Ближнего зарубежья, арабских стран, Китая, Латинской Америки, Европы и США, основной поток - это жители СНГ, сообщил... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T10:21:00+03:00
2025-06-19T10:21:00+03:00
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здоровье - общество
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михаил мурашко
снг
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. На лечение в Россию приезжают граждане Ближнего зарубежья, арабских стран, Китая, Латинской Америки, Европы и США, основной поток - это жители СНГ, сообщил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на полях ПМЭФ. "Интерес есть и к санаторно-курортному комплексу и высокотехнологичному… Сегодня много стран, которые едут к нам, это и Ближнее зарубежье, основной поток - это СНГ, но и арабские страны, Китай, Латинская Америка, даже из европейских и США приезжают лечиться как граждане тех стран, так и наши бывшие соотечественники", - сказал Мурашко. Он добавил, что популярностью пользуются такие медицинские направления, как онкология, офтальмология, акушерство-гинекология, бьюти-медицина, стоматология, детское здравоохранение. "По поручению президента в предыдущий национальный проект мы реализовывали задачу по объему медицинской помощи, предоставляемой иностранным гражданам не менее 1 миллиарда долларов США. Это цифра перевыполнена практически ежегодно. И за этот период более 21 миллиона иностранных граждан получили медицинскую помощь в Российской Федерации", - уточнил министр. Он отметил, что задача Минздрава - развивать гуманитарное сотрудничество как отрасль экономики, что позволит привлекать дополнительные средства для развития здравоохранения. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250618/murashko-2023558312.html
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здоровье - общество, сша, россия, китай, михаил мурашко, снг, общество
ПМЭФ-2025, Здоровье - Общество, США, Россия, Китай, Михаил Мурашко, СНГ, Общество
Мурашко назвал страны, из которых приезжают на лечение в Россию

Мурашко: на лечение в Россию приезжают из стран СНГ, Европы и США

© Фото : Министерство здравоохранения Российской ФедерацииМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© Фото : Министерство здравоохранения Российской Федерации
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. На лечение в Россию приезжают граждане Ближнего зарубежья, арабских стран, Китая, Латинской Америки, Европы и США, основной поток - это жители СНГ, сообщил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на полях ПМЭФ.
"Интерес есть и к санаторно-курортному комплексу и высокотехнологичному… Сегодня много стран, которые едут к нам, это и Ближнее зарубежье, основной поток - это СНГ, но и арабские страны, Китай, Латинская Америка, даже из европейских и США приезжают лечиться как граждане тех стран, так и наши бывшие соотечественники", - сказал Мурашко.
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Он добавил, что популярностью пользуются такие медицинские направления, как онкология, офтальмология, акушерство-гинекология, бьюти-медицина, стоматология, детское здравоохранение.
"По поручению президента в предыдущий национальный проект мы реализовывали задачу по объему медицинской помощи, предоставляемой иностранным гражданам не менее 1 миллиарда долларов США. Это цифра перевыполнена практически ежегодно. И за этот период более 21 миллиона иностранных граждан получили медицинскую помощь в Российской Федерации", - уточнил министр.
Он отметил, что задача Минздрава - развивать гуманитарное сотрудничество как отрасль экономики, что позволит привлекать дополнительные средства для развития здравоохранения.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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