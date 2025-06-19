Рейтинг@Mail.ru
Россия ждет от США предложений по продолжению контактов, заявила Захарова - РИА Новости, 19.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
ПМЭФ-2025
 
07:48 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/rossija-2023782936.html
Россия ждет от США предложений по продолжению контактов, заявила Захарова
Россия ждет от США предложений по продолжению контактов, заявила Захарова - РИА Новости, 19.06.2025
Россия ждет от США предложений по продолжению контактов, заявила Захарова
Россия ждет от США предложений по продолжению двусторонних контактов по "раздражителям", контакты о возможности новых встреч идут, заявила в интервью РИА... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T07:48:00+03:00
2025-06-19T07:48:00+03:00
пмэф-2025
россия
сша
москва
мария захарова
сергей лавров
марко рубио
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156170/43/1561704316_0:398:2932:2047_1920x0_80_0_0_0aa1b0e8bce5bbe538a7f942193a71bd.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн – РИА Новости. Россия ждет от США предложений по продолжению двусторонних контактов по "раздражителям", контакты о возможности новых встреч идут, заявила в интервью РИА Новости на ПМЭФ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Вы знаете, у нас существует сейчас механизм двусторонних консультаций, прошло уже два раунда по так называемым раздражителям в российско-американских отношениях... Сейчас должен был состояться третий раунд этих консультаций, к сожалению, американцы сказали, что не могут в эти даты, поэтому ждем от них предложений, сейчас эти контакты идут", - сказала Захарова, отвечая на вопрос о возможной встрече российского министра иностранных дел Сергея Лаврова и госсекретаря США Марка Рубио. Она напомнила, что между Москвой и Вашингтоном сейчас идут контакты по линии посольств, проходят телефонные переговоры на высшем уровне - глав государств и министров иностранных дел. США и Россия в Стамбуле в апреле завершили второй раунд переговоров о взаимном восстановлении полноценной работы своих дипломатических представительств. В МИД России по итогам консультаций заявили, что делегации обменялись нотами, закрепляющими достигнутую договоренность о взаимных обязательствах содействовать бесперебойному банковскому и финансовому обслуживанию российских и американских дипмиссий, а также осуществлению взносов Российской Федерации в бюджеты ООН и других международных организаций. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250617/zakharova-2023277402.html
https://ria.ru/20250618/zakharova-2023697213.html
россия
сша
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156170/43/1561704316_134:0:2863:2047_1920x0_80_0_0_472ede525697db693fe383a533df5e34.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, москва, мария захарова, сергей лавров, марко рубио, оон
ПМЭФ-2025, Россия, США, Москва, Мария Захарова, Сергей Лавров, Марко Рубио, ООН
Россия ждет от США предложений по продолжению контактов, заявила Захарова

Захарова: РФ ждет от США предложений по продолжению контактов по "раздражителям"

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн – РИА Новости. Россия ждет от США предложений по продолжению двусторонних контактов по "раздражителям", контакты о возможности новых встреч идут, заявила в интервью РИА Новости на ПМЭФ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Вы знаете, у нас существует сейчас механизм двусторонних консультаций, прошло уже два раунда по так называемым раздражителям в российско-американских отношениях... Сейчас должен был состояться третий раунд этих консультаций, к сожалению, американцы сказали, что не могут в эти даты, поэтому ждем от них предложений, сейчас эти контакты идут", - сказала Захарова, отвечая на вопрос о возможной встрече российского министра иностранных дел Сергея Лаврова и госсекретаря США Марка Рубио.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Захарова высказалась об итогах заседания G7
17 июня, 10:31
Она напомнила, что между Москвой и Вашингтоном сейчас идут контакты по линии посольств, проходят телефонные переговоры на высшем уровне - глав государств и министров иностранных дел.
США и Россия в Стамбуле в апреле завершили второй раунд переговоров о взаимном восстановлении полноценной работы своих дипломатических представительств. В МИД России по итогам консультаций заявили, что делегации обменялись нотами, закрепляющими достигнутую договоренность о взаимных обязательствах содействовать бесперебойному банковскому и финансовому обслуживанию российских и американских дипмиссий, а также осуществлению взносов Российской Федерации в бюджеты ООН и других международных организаций.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Россия ждет предложений США по новому раунду переговоров, заявила Захарова
Вчера, 13:29
 
ПМЭФ-2025РоссияСШАМоскваМария ЗахароваСергей ЛавровМарко РубиоООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала