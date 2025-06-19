Россия ждет от США предложений по продолжению контактов, заявила Захарова
Захарова: РФ ждет от США предложений по продолжению контактов по "раздражителям"
Мария Захарова. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн – РИА Новости. Россия ждет от США предложений по продолжению двусторонних контактов по "раздражителям", контакты о возможности новых встреч идут, заявила в интервью РИА Новости на ПМЭФ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Вы знаете, у нас существует сейчас механизм двусторонних консультаций, прошло уже два раунда по так называемым раздражителям в российско-американских отношениях... Сейчас должен был состояться третий раунд этих консультаций, к сожалению, американцы сказали, что не могут в эти даты, поэтому ждем от них предложений, сейчас эти контакты идут", - сказала Захарова, отвечая на вопрос о возможной встрече российского министра иностранных дел Сергея Лаврова и госсекретаря США Марка Рубио.
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Она напомнила, что между Москвой и Вашингтоном сейчас идут контакты по линии посольств, проходят телефонные переговоры на высшем уровне - глав государств и министров иностранных дел.
США и Россия в Стамбуле в апреле завершили второй раунд переговоров о взаимном восстановлении полноценной работы своих дипломатических представительств. В МИД России по итогам консультаций заявили, что делегации обменялись нотами, закрепляющими достигнутую договоренность о взаимных обязательствах содействовать бесперебойному банковскому и финансовому обслуживанию российских и американских дипмиссий, а также осуществлению взносов Российской Федерации в бюджеты ООН и других международных организаций.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.