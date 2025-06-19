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Путин рассказал об издевательствах Киева над людьми на Донбассе
Путин рассказал об издевательствах Киева над людьми на Донбассе - РИА Новости, 19.06.2025
Путин рассказал об издевательствах Киева над людьми на Донбассе
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Россия терпела восемь лет, киевские власти все эти годы издевались над людьми на Донбассе, сказал президент РФ Владимир... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T02:46:00+03:00
2025-06-19T02:46:00+03:00
2025-06-19T02:46:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Россия терпела восемь лет, киевские власти все эти годы издевались над людьми на Донбассе, сказал президент РФ Владимир Путин. Президент РФ проводит встречу с руководителями международных информагентств на ПМЭФ. "Восемь лет мы терпели, понимаете. Но людей-то жалко. Восемь лет там над ними издевались", - сказал Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250619/putin-2023754802.html
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россия, донбасс, владимир путин, киев
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донбасс, Владимир Путин, Киев
Путин рассказал об издевательствах Киева над людьми на Донбассе
Путин: киевские власти восемь лет издевались над людьми на Донбассе