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Россия готова работать по военно-техническому сотрудничеству с Китаем - РИА Новости, 19.06.2025
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02:31 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/rossija-2023753731.html
Россия готова работать по военно-техническому сотрудничеству с Китаем
Россия готова работать по военно-техническому сотрудничеству с Китаем - РИА Новости, 19.06.2025
Россия готова работать по военно-техническому сотрудничеству с Китаем
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Россия знает о пожеланиях китайских партнеров в сфере военно-технического сотрудничества и готова работать по этому... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T02:31:00+03:00
2025-06-19T02:31:00+03:00
россия
китай
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Россия знает о пожеланиях китайских партнеров в сфере военно-технического сотрудничества и готова работать по этому направлению, сказал президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств. "И не в последнюю очередь, ну что ж, у нас развивается и военно-техническое сотрудничество и военное и, безусловно, это чрезвычайно важно для того, чтобы гарантировать стабильность в мировых делах. У нас целых план сотрудничества по этому направлению и министерство обороны имеет свои планы взаимодействия… Мы знает о пожеланиях наших китайских друзей, речь идет не просто о купле-продаже, а речь идет об обмене технологиями, мы к этому готовы и будем работать по всем направлениям", — сказал президент. Он добавил, что Россия и Китай регулярно проводят учения и будут проводить их в этом году.
https://ria.ru/20250619/putin-2023753470.html
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россия, китай, владимир путин
Россия, Китай, Владимир Путин
Россия готова работать по военно-техническому сотрудничеству с Китаем

Путин: Россия готова работать по военно-техническому сотрудничеству с Китаем

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая
Государственные флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Государственные флаги России и Китая. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Россия знает о пожеланиях китайских партнеров в сфере военно-технического сотрудничества и готова работать по этому направлению, сказал президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств.
"И не в последнюю очередь, ну что ж, у нас развивается и военно-техническое сотрудничество и военное и, безусловно, это чрезвычайно важно для того, чтобы гарантировать стабильность в мировых делах. У нас целых план сотрудничества по этому направлению и министерство обороны имеет свои планы взаимодействия… Мы знает о пожеланиях наших китайских друзей, речь идет не просто о купле-продаже, а речь идет об обмене технологиями, мы к этому готовы и будем работать по всем направлениям", — сказал президент.
Он добавил, что Россия и Китай регулярно проводят учения и будут проводить их в этом году.
Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Путин рассказал об инвестпроектах России и Китая
02:29
 
РоссияКитайВладимир Путин
 
 
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