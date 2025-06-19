https://ria.ru/20250619/rossija-2023753731.html

Россия готова работать по военно-техническому сотрудничеству с Китаем

Россия готова работать по военно-техническому сотрудничеству с Китаем - РИА Новости, 19.06.2025

Россия готова работать по военно-техническому сотрудничеству с Китаем

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Россия знает о пожеланиях китайских партнеров в сфере военно-технического сотрудничества и готова работать по этому... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T02:31:00+03:00

2025-06-19T02:31:00+03:00

2025-06-19T02:31:00+03:00

россия

китай

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Россия знает о пожеланиях китайских партнеров в сфере военно-технического сотрудничества и готова работать по этому направлению, сказал президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств. "И не в последнюю очередь, ну что ж, у нас развивается и военно-техническое сотрудничество и военное и, безусловно, это чрезвычайно важно для того, чтобы гарантировать стабильность в мировых делах. У нас целых план сотрудничества по этому направлению и министерство обороны имеет свои планы взаимодействия… Мы знает о пожеланиях наших китайских друзей, речь идет не просто о купле-продаже, а речь идет об обмене технологиями, мы к этому готовы и будем работать по всем направлениям", — сказал президент. Он добавил, что Россия и Китай регулярно проводят учения и будут проводить их в этом году.

https://ria.ru/20250619/putin-2023753470.html

россия

китай

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россия, китай, владимир путин