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Алиханов заявил о готовности нарастить производство вакцин от COVID-19

Алиханов заявил о готовности нарастить производство вакцин от COVID-19 - РИА Новости, 19.06.2025

Алиханов заявил о готовности нарастить производство вакцин от COVID-19

России при необходимости нарастит объемы производства вакцин от COVID-19, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в рамках ПМЭФ. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T02:27:00+03:00

2025-06-19T02:27:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. России при необходимости нарастит объемы производства вакцин от COVID-19, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в рамках ПМЭФ. "Безусловно, объем производства и применения таких вакцин в системе здравоохранения по понятным причинам снизился на текущий момент. Но технологически мы готовы к вызовам и в любой момент можем нарастить необходимые объемы производства", - ответил министр на вопрос о том, какой объем производства вакцин от ковида сегодня в России. В конце мая в сводке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщалось, что с февраля 2025 года в мире наблюдается рост распространения COVID-19: доля положительных тестов достигла 11% впервые с июля 2024 года. Этот рост в первую очередь наблюдается в странах Восточного Средиземноморья, Юго-Восточной Азии и Западной части Тихого океана. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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