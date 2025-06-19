https://ria.ru/20250619/rospotrebnadzor-2023768551.html
Роспотребнадзор рассказал о пользе ходьбы
Роспотребнадзор рассказал о пользе ходьбы - РИА Новости, 19.06.2025
Роспотребнадзор рассказал о пользе ходьбы
Прохождение 10 тысяч шагов в день помогает предотвратить развитие целого ряда заболеваний, среди которых сахарный диабет, гипертония, кардиомиопатия, рассказали РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T04:28:00+03:00
2025-06-19T04:28:00+03:00
2025-06-19T04:28:00+03:00
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1e/1582291556_0:131:3072:1859_1920x0_80_0_0_18e5ba14b35cd8a3159b438c631f4d97.jpg
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Прохождение 10 тысяч шагов в день помогает предотвратить развитие целого ряда заболеваний, среди которых сахарный диабет, гипертония, кардиомиопатия, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора в Международный день прогулки. В ведомстве уточнили, что ходьба полезна для здоровья, продолжительности жизни, хорошего самочувствия, она также дает наименьший риск травм и позволяет сжигать заметное количество калорий. "Всемирная организация здравоохранения рекомендует 10 тысяч шагов в день - они помогут предотвратить развитие целого ряда заболеваний: сахарный диабет, гипертония, кардиомиопатия. Однако для каждого человека норма индивидуальна, зависит в том числе от возраста и состояния здоровья", - добавили в пресс-службе. Там отметили, что для поддержания бодрости и здоровья не рекомендуется ускорять темп ходьбы. "Оптимальная скорость, при которой вы не только получите заряд энергии, но и получите удовольствие от пеших прогулок - 4-5 километров в час", - пояснили в Роспотребнадзоре. В ведомстве призвали при сборах на прогулку обратить внимание на выбор обуви. Там уточнили, что она должна быть комфортной в носке, легкой, прочной и вентилируемой.
https://ria.ru/20250505/zdorove-2014952188.html
https://ria.ru/20250405/obschepit-2009551242.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1e/1582291556_85:0:2816:2048_1920x0_80_0_0_149e8125f1b0615226265bddd457d885.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор рассказал о пользе ходьбы
Роспотребнадзор: 10 тысяч шагов в день помогут предотвратить диабет и гипертонию
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Прохождение 10 тысяч шагов в день помогает предотвратить развитие целого ряда заболеваний, среди которых сахарный диабет, гипертония, кардиомиопатия, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора в Международный день прогулки.
В ведомстве уточнили, что ходьба полезна для здоровья, продолжительности жизни, хорошего самочувствия, она также дает наименьший риск травм и позволяет сжигать заметное количество калорий.
"Всемирная организация здравоохранения рекомендует 10 тысяч шагов в день - они помогут предотвратить развитие целого ряда заболеваний: сахарный диабет, гипертония, кардиомиопатия. Однако для каждого человека норма индивидуальна, зависит в том числе от возраста и состояния здоровья", - добавили в пресс-службе.
Там отметили, что для поддержания бодрости и здоровья не рекомендуется ускорять темп ходьбы.
"Оптимальная скорость, при которой вы не только получите заряд энергии, но и получите удовольствие от пеших прогулок - 4-5 километров в час", - пояснили в Роспотребнадзоре
.
В ведомстве призвали при сборах на прогулку обратить внимание на выбор обуви. Там уточнили, что она должна быть комфортной в носке, легкой, прочной и вентилируемой.