https://ria.ru/20250619/rospotrebnadzor-2023768551.html

Роспотребнадзор рассказал о пользе ходьбы

Роспотребнадзор рассказал о пользе ходьбы - РИА Новости, 19.06.2025

Роспотребнадзор рассказал о пользе ходьбы

Прохождение 10 тысяч шагов в день помогает предотвратить развитие целого ряда заболеваний, среди которых сахарный диабет, гипертония, кардиомиопатия, рассказали РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T04:28:00+03:00

2025-06-19T04:28:00+03:00

2025-06-19T04:28:00+03:00

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Прохождение 10 тысяч шагов в день помогает предотвратить развитие целого ряда заболеваний, среди которых сахарный диабет, гипертония, кардиомиопатия, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора в Международный день прогулки. В ведомстве уточнили, что ходьба полезна для здоровья, продолжительности жизни, хорошего самочувствия, она также дает наименьший риск травм и позволяет сжигать заметное количество калорий. "Всемирная организация здравоохранения рекомендует 10 тысяч шагов в день - они помогут предотвратить развитие целого ряда заболеваний: сахарный диабет, гипертония, кардиомиопатия. Однако для каждого человека норма индивидуальна, зависит в том числе от возраста и состояния здоровья", - добавили в пресс-службе. Там отметили, что для поддержания бодрости и здоровья не рекомендуется ускорять темп ходьбы. "Оптимальная скорость, при которой вы не только получите заряд энергии, но и получите удовольствие от пеших прогулок - 4-5 километров в час", - пояснили в Роспотребнадзоре. В ведомстве призвали при сборах на прогулку обратить внимание на выбор обуви. Там уточнили, что она должна быть комфортной в носке, легкой, прочной и вентилируемой.

https://ria.ru/20250505/zdorove-2014952188.html

https://ria.ru/20250405/obschepit-2009551242.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)