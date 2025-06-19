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Роспотребнадзор рассказал о пользе ходьбы - РИА Новости, 19.06.2025
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04:28 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/rospotrebnadzor-2023768551.html
Роспотребнадзор рассказал о пользе ходьбы
Роспотребнадзор рассказал о пользе ходьбы - РИА Новости, 19.06.2025
Роспотребнадзор рассказал о пользе ходьбы
Прохождение 10 тысяч шагов в день помогает предотвратить развитие целого ряда заболеваний, среди которых сахарный диабет, гипертония, кардиомиопатия, рассказали РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T04:28:00+03:00
2025-06-19T04:28:00+03:00
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Прохождение 10 тысяч шагов в день помогает предотвратить развитие целого ряда заболеваний, среди которых сахарный диабет, гипертония, кардиомиопатия, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора в Международный день прогулки. В ведомстве уточнили, что ходьба полезна для здоровья, продолжительности жизни, хорошего самочувствия, она также дает наименьший риск травм и позволяет сжигать заметное количество калорий. "Всемирная организация здравоохранения рекомендует 10 тысяч шагов в день - они помогут предотвратить развитие целого ряда заболеваний: сахарный диабет, гипертония, кардиомиопатия. Однако для каждого человека норма индивидуальна, зависит в том числе от возраста и состояния здоровья", - добавили в пресс-службе. Там отметили, что для поддержания бодрости и здоровья не рекомендуется ускорять темп ходьбы. "Оптимальная скорость, при которой вы не только получите заряд энергии, но и получите удовольствие от пеших прогулок - 4-5 километров в час", - пояснили в Роспотребнадзоре. В ведомстве призвали при сборах на прогулку обратить внимание на выбор обуви. Там уточнили, что она должна быть комфортной в носке, легкой, прочной и вентилируемой.
https://ria.ru/20250505/zdorove-2014952188.html
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор рассказал о пользе ходьбы

Роспотребнадзор: 10 тысяч шагов в день помогут предотвратить диабет и гипертонию

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЛюди на во время прогулки с детьми
Люди на во время прогулки с детьми - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Люди на во время прогулки с детьми. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Прохождение 10 тысяч шагов в день помогает предотвратить развитие целого ряда заболеваний, среди которых сахарный диабет, гипертония, кардиомиопатия, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора в Международный день прогулки.
В ведомстве уточнили, что ходьба полезна для здоровья, продолжительности жизни, хорошего самочувствия, она также дает наименьший риск травм и позволяет сжигать заметное количество калорий.
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"Всемирная организация здравоохранения рекомендует 10 тысяч шагов в день - они помогут предотвратить развитие целого ряда заболеваний: сахарный диабет, гипертония, кардиомиопатия. Однако для каждого человека норма индивидуальна, зависит в том числе от возраста и состояния здоровья", - добавили в пресс-службе.
Там отметили, что для поддержания бодрости и здоровья не рекомендуется ускорять темп ходьбы.
"Оптимальная скорость, при которой вы не только получите заряд энергии, но и получите удовольствие от пеших прогулок - 4-5 километров в час", - пояснили в Роспотребнадзоре.
В ведомстве призвали при сборах на прогулку обратить внимание на выбор обуви. Там уточнили, что она должна быть комфортной в носке, легкой, прочной и вентилируемой.
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ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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