https://ria.ru/20250619/rosaviatsiya-2023811070.html

В "Иваново" ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов

В "Иваново" ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов - РИА Новости, 19.06.2025

В "Иваново" ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту "Иваново", сообщила Росавиация. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T10:21:00+03:00

2025-06-19T10:21:00+03:00

2025-06-19T10:28:00+03:00

иваново

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

здоровье - общество

международная организация гражданской авиации

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту "Иваново", сообщила Росавиация."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены также в аэропорту "Иваново" (Южный; код ИКАО: UUBI)", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250619/aeroporty-2023788007.html

иваново

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иваново, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), здоровье - общество, международная организация гражданской авиации