https://ria.ru/20250619/rosaviatsiya-2023811070.html
В "Иваново" ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов
В "Иваново" ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов - РИА Новости, 19.06.2025
В "Иваново" ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту "Иваново", сообщила Росавиация. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T10:21:00+03:00
2025-06-19T10:21:00+03:00
2025-06-19T10:28:00+03:00
иваново
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
здоровье - общество
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту "Иваново", сообщила Росавиация."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены также в аэропорту "Иваново" (Южный; код ИКАО: UUBI)", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250619/aeroporty-2023788007.html
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иваново, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), здоровье - общество, международная организация гражданской авиации
Иваново, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Здоровье - Общество, Международная организация гражданской авиации
В "Иваново" ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов
Росавиация: в "Иваново" ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов