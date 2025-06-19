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РКН впервые прокомментировал данные о радио "Судного дня" - РИА Новости, 19.06.2025
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04:43 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/rkn-2023769510.html
РКН впервые прокомментировал данные о радио "Судного дня"
РКН впервые прокомментировал данные о радио "Судного дня" - РИА Новости, 19.06.2025
РКН впервые прокомментировал данные о радио "Судного дня"
Роскомнадзор впервые прокомментировал работу радиостанции УВБ-76, известной также как "Станция Судного дня", отказавшись раскрыть данные о ее владельце, об этом РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T04:43:00+03:00
2025-06-19T04:43:00+03:00
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Роскомнадзор впервые прокомментировал работу радиостанции УВБ-76, известной также как "Станция Судного дня", отказавшись раскрыть данные о ее владельце, об этом сообщает RT cо ссылкой на пресс-службу ведомства."Информация о пользователе радиочастотным спектром, включая выделенные ему радиочастоты или каналы, типы используемых радиоэлектронных средств, их адреса и условия использования, не является общедоступной", — заявили в ведомстве.Согласно постановлению правительства России, которое упомянул Роскомнадзор, радиодиапазон, в который входит частота "УВБ-76", предназначен для "совместного пользования радиоэлектронных средств любого назначения".УВБ-76 — военная радиостанция, созданная в 1970-х, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "Жужжалкой". Она также считается "Станцией Судного дня", так как существует версия, что ее якобы создали как часть системы "Мертвая рука".
https://ria.ru/20250613/radio-2022643766.html
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россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
РКН впервые прокомментировал данные о радио "Судного дня"

RT: РКН отказался раскрыть информацию о владельце радиостанции "Судного дня"

© Public domain/National Nuclear Security Administration / Nevada Site OfficeИспытание термоядерного взрывного устройства в США
Испытание термоядерного взрывного устройства в США - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© Public domain/National Nuclear Security Administration / Nevada Site Office
Испытание термоядерного взрывного устройства в США. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Роскомнадзор впервые прокомментировал работу радиостанции УВБ-76, известной также как "Станция Судного дня", отказавшись раскрыть данные о ее владельце, об этом сообщает RT cо ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Информация о пользователе радиочастотным спектром, включая выделенные ему радиочастоты или каналы, типы используемых радиоэлектронных средств, их адреса и условия использования, не является общедоступной", — заявили в ведомстве.
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Согласно постановлению правительства России, которое упомянул Роскомнадзор, радиодиапазон, в который входит частота "УВБ-76", предназначен для "совместного пользования радиоэлектронных средств любого назначения".
УВБ-76 — военная радиостанция, созданная в 1970-х, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "Жужжалкой". Она также считается "Станцией Судного дня", так как существует версия, что ее якобы создали как часть системы "Мертвая рука".
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РоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
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