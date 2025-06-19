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Песков ответил на вопрос, когда России и США удастся восстановить отношения
Песков ответил на вопрос, когда России и США удастся восстановить отношения - РИА Новости, 19.06.2025
Песков ответил на вопрос, когда России и США удастся восстановить отношения
Моментально достичь желаемого результата в восстановлении отношений России и США невозможно, главное - сохранить готовность к диалогу, заявил на полях ПМЭФ... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T11:07:00+03:00
2025-06-19T11:07:00+03:00
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Моментально достичь желаемого результата в восстановлении отношений России и США невозможно, главное - сохранить готовность к диалогу, заявил на полях ПМЭФ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Возможно ли достичь желаемого результата моментально? Нет, невозможно. Главное - сохранять готовность к пошаговому движению вперед", - сказал Песков. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, дмитрий песков, сша, в мире
Россия, Дмитрий Песков, США, В мире
Песков ответил на вопрос, когда России и США удастся восстановить отношения
Песков: моментально результата в восстановлении отношений с США достичь нельзя