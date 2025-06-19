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РЭЦ на ПМЭФ представил сервис "Экспортные ниши" платформы "Мой экспорт" - РИА Новости, 19.06.2025
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15:52 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/rets-2023947328.html
РЭЦ на ПМЭФ представил сервис "Экспортные ниши" платформы "Мой экспорт"
РЭЦ на ПМЭФ представил сервис "Экспортные ниши" платформы "Мой экспорт" - РИА Новости, 19.06.2025
РЭЦ на ПМЭФ представил сервис "Экспортные ниши" платформы "Мой экспорт"
Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) презентовал на Петербургском международном экономическом форуме онлайн-сервис "Экспортные ниши", доступный на... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T15:52:00+03:00
2025-06-19T15:52:00+03:00
российский экспортный центр (рэц)
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) презентовал на Петербургском международном экономическом форуме онлайн-сервис "Экспортные ниши", доступный на государственной цифровой платформе "Мой экспорт", рассказала в интервью "Известиям" генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.Новый сервис предоставляет компаниям ценную информацию о перспективных зарубежных рынках для их продукции, включая прогнозируемые объемы прироста поставок в ближайшие годы как в стоимостном, так и в натуральном выражении. Каждая экспортная ниша содержит детализированные данные о товарах, входящих в нее, а также о ключевых игроках на соответствующих рынках и долях их поставок. На основе этих данных формируется общий потенциал роста экспорта товаров промышленности и агропромышленного комплекса в краткосрочной перспективе, а также оценивается возможный рост поставок российской несырьевой продукции в различные страны мира.Сервис "Экспортные ниши" демонстрирует наиболее обоснованные, статистически и экономически подтвержденные направления развития, что значительно облегчает предпринимателям процесс принятия решений", — подчеркнули в РЭЦ. Кроме того, данный инструмент полезен и для организаций экосистемы поддержки экспорта, помогая им приоритизировать и планировать свои активности, исходя из потенциала развития поставок.На сегодняшний день сервис уже содержит информацию о товарных группах с общим потенциалом увеличения экспорта более чем на 40 миллиардов долларов США. В перечне как традиционные позиции российского экспорта, так и новые товары, включая потребительские. Лидерами по потенциальному росту экспорта являются отрасли металлургии, химической промышленности и машиностроения. Основные регионы будущего спроса — страны СНГ, Ближний Восток и Восточная Азия, с которыми Россия давно и успешно поддерживает торговые связи."Экспортные ниши" продолжают развитие линейки аналитических цифровых сервисов РЭЦ, которые пользуются высокой популярностью у клиентов и формируют эффективную систему поддержки принятия решений для экспортеров.В рамках популяризации нового сервиса 25 июня в 10:30 Аналитический центр РЭЦ проведет бесплатный вебинар "Что и куда продавать? Как определить перспективные рынки сбыта". В ходе мероприятия эксперты расскажут о возможностях сервиса и проведут мастер-класс по его использованию.Данный сервис открывает новые возможности для российских компаний, помогая им более точно и эффективно планировать экспортную стратегию и успешно выходить на международные рынки.РЭЦ является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".Добавим, поддержка экспорта в рамках новой стратегии развития группы ВЭБ.РФ до 2030 года предполагает существенное увеличение объемов несырьевого неэнергетического экспорта, а также формирование сети устойчивых партнерств с иностранными государствами.
https://ria.ru/20250619/rets-2023915946.html
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российский экспортный центр (рэц), экономика
Российский экспортный центр (РЭЦ), Экономика
РЭЦ на ПМЭФ представил сервис "Экспортные ниши" платформы "Мой экспорт"

РЭЦ на ПМЭФ представил онлайн-сервис "Экспортные ниши" платформы "Мой экспорт"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛоготип цифровой платформы "Мой экспорт"
Логотип цифровой платформы Мой экспорт - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Логотип цифровой платформы "Мой экспорт". Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) презентовал на Петербургском международном экономическом форуме онлайн-сервис "Экспортные ниши", доступный на государственной цифровой платформе "Мой экспорт", рассказала в интервью "Известиям" генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.
Новый сервис предоставляет компаниям ценную информацию о перспективных зарубежных рынках для их продукции, включая прогнозируемые объемы прироста поставок в ближайшие годы как в стоимостном, так и в натуральном выражении. Каждая экспортная ниша содержит детализированные данные о товарах, входящих в нее, а также о ключевых игроках на соответствующих рынках и долях их поставок. На основе этих данных формируется общий потенциал роста экспорта товаров промышленности и агропромышленного комплекса в краткосрочной перспективе, а также оценивается возможный рост поставок российской несырьевой продукции в различные страны мира.
Генеральный директор АО Российский экспортный центр Вероника Никишина и Исполнительный вице-президент Modena Corporation Майкл Джизара на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
РЭЦ расширит географию продвижения национального бренда "Сделано в России"
14:39
Сервис "Экспортные ниши" демонстрирует наиболее обоснованные, статистически и экономически подтвержденные направления развития, что значительно облегчает предпринимателям процесс принятия решений", — подчеркнули в РЭЦ. Кроме того, данный инструмент полезен и для организаций экосистемы поддержки экспорта, помогая им приоритизировать и планировать свои активности, исходя из потенциала развития поставок.
На сегодняшний день сервис уже содержит информацию о товарных группах с общим потенциалом увеличения экспорта более чем на 40 миллиардов долларов США. В перечне как традиционные позиции российского экспорта, так и новые товары, включая потребительские. Лидерами по потенциальному росту экспорта являются отрасли металлургии, химической промышленности и машиностроения. Основные регионы будущего спроса — страны СНГ, Ближний Восток и Восточная Азия, с которыми Россия давно и успешно поддерживает торговые связи.
"Экспортные ниши" продолжают развитие линейки аналитических цифровых сервисов РЭЦ, которые пользуются высокой популярностью у клиентов и формируют эффективную систему поддержки принятия решений для экспортеров.
В рамках популяризации нового сервиса 25 июня в 10:30 Аналитический центр РЭЦ проведет бесплатный вебинар "Что и куда продавать? Как определить перспективные рынки сбыта". В ходе мероприятия эксперты расскажут о возможностях сервиса и проведут мастер-класс по его использованию.
Данный сервис открывает новые возможности для российских компаний, помогая им более точно и эффективно планировать экспортную стратегию и успешно выходить на международные рынки.
РЭЦ является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".
Добавим, поддержка экспорта в рамках новой стратегии развития группы ВЭБ.РФ до 2030 года предполагает существенное увеличение объемов несырьевого неэнергетического экспорта, а также формирование сети устойчивых партнерств с иностранными государствами.
Вице-президент АО Российский экспортный центр Александр Молодцов на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
В РЭЦ рассказали об экспортном потенциале креативных индустрий
12:48
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)Экономика
 
 
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