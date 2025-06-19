https://ria.ru/20250619/rets-2023915946.html

РЭЦ расширит географию продвижения национального бренда "Сделано в России"

РЭЦ расширит географию продвижения национального бренда "Сделано в России" - РИА Новости, 19.06.2025

РЭЦ расширит географию продвижения национального бренда "Сделано в России"

Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) продолжает реализацию комплексной программы продвижения национального бренда "Сделано в России" на мировом... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T14:39:00+03:00

2025-06-19T14:39:00+03:00

2025-06-19T14:47:00+03:00

российский экспортный центр (рэц)

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) продолжает реализацию комплексной программы продвижения национального бренда "Сделано в России" на мировом рынке, до конца 2025 года РЭЦ планирует провести более 20 зарубежных мероприятий под эгидой "Сделано в России" и расширить инфраструктурное присутствие бренда за рубежом, заявила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина на сессии "Сделано в России. Российский экспортный код в глобальной экономике" на ПМЭФ-2025.Так, ключевыми событиями в этом году станут фестивали-ярмарки "Сделано в России" в Пекине и Таиланде. В планах РЭЦ также проведение гастрономического фестиваля в ОАЭ, где в феврале этого года состоялся первый за пределами Китая фестиваль-ярмарка "Сделано в России".Ярким событием года станет ежегодный международный экспортный форум "Сделано в России", который пройдет в октябре в Москве и объединит представителей бизнеса, регионов, институтов развития и зарубежных партнеров."До конца 2025 года мы планируем существенно усилить наше присутствие и расширить охват мероприятий по продвижению бренда "Сделано в России" и российской продукции. Через выставки, бизнес-миссии, ярмарки, магазины и уникальные промоакции мы создаем устойчивую платформу доверия для наших товаров на международных рынках. Уже в сентябре планируем провести фестиваль-ярмарку "Сделано в России" в Пекине, в ноябре - в Таиланде. Прорабатываем также другие форматы продвижения и пилотирование проектов на рынках других перспективных стран", - сообщила Никишина.Глава РЭЦ также рассказала, что в рамках развития торговой инфраструктуры РЭЦ продолжит работу с зарубежными партнерами по открытию новых национальных магазинов и полок с продукцией "Сделано в России" в зарубежных розничных сетях. В проработке - более 100 объектов и проектов. В частности, РЭЦ планирует расширить розничную торговую сеть "Сделано в России" в Китае, где уже работает 13 магазинов, а также выйти за пределы КНР и открыть точки продажи российской продукции в ОАЭ и Саудовской Аравии.Параллельно ведется масштабная работа по укреплению деловых связей российских компаний с зарубежными партнерами. С начала 2025 года РЭЦ организовал национальные экспозиции на восьми международных выставках - в ОАЭ, Индии, Узбекистане, Турции, Марокко, Китае и Саудовской Аравии. Также состоялись три многоотраслевые бизнес-миссии под эгидой Made in Russiaв Индонезии, Монголии и Египте. Участие в мероприятиях приняли 327 отечественных компаний. До конца 2025 года запланированы деловые мероприятия и выставки в Армении, Киргизии, Таджикистане, Азербайджане, Вьетнаме, Иране, Казахстане и Алжире."Результат уже проведенных в этом году мероприятий - экспортные заказы и розничные продажи на сумму более 2 миллиардов рублей. Ожидаем кратное увеличение этого портфеля до конца года", - отметила Никишина.Бизнес-миссии, национальные экспозиции Made in Russia, фестивали-ярмарки "Сделано в России" и другие мероприятия реализуются в рамках программы продвижения национального бренда "Сделано в России", принятой кабмином по поручению президента. Координирует программу в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" Минпромторг РФ, а основные функции по ее реализации возложены на РЭЦ.Узнать больше о "Сделано в России" можно на официальном сайте центра.РЭЦ является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". В состав Группы РЭЦ входят также Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР), Росэксимбанк и "Школа экспорта". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Поддержка экспорта в рамках новой стратегии развития группы ВЭБ.РФ до 2030 года предполагает существенное увеличение объемов несырьевого неэнергетического экспорта, а также формирование сети устойчивых партнерств с иностранными государствами.

https://ria.ru/20250619/rets-2023870209.html

https://ria.ru/20250619/rets-2023867355.html

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российский экспортный центр (рэц), экономика