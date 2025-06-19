https://ria.ru/20250619/rets-2023870209.html

В РЭЦ рассказали об экспортном потенциале креативных индустрий

В РЭЦ рассказали об экспортном потенциале креативных индустрий - РИА Новости, 19.06.2025

В РЭЦ рассказали об экспортном потенциале креативных индустрий

В условиях глобальных изменений РФ постепенно переходит в постиндустриальный период, а города начинают новую фазу своего развития, в рамках сессии "Новая... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T12:48:00+03:00

2025-06-19T12:48:00+03:00

2025-06-19T12:48:00+03:00

экономика

технологии

россия

китай

абу-даби

российский экспортный центр (рэц)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. В условиях глобальных изменений РФ постепенно переходит в постиндустриальный период, а города начинают новую фазу своего развития, в рамках сессии "Новая философия экономического роста территорий: ценностно ориентированная креативная экономика" на ПМЭФ-2025 эксперты обсудили, какую роль в этом процессе играет ценностно-ориентированная экономика, особенно в контексте развития креативных индустрий, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ)."Участники сессии обсудили, какую роль креативные индустрии играют в экономическом и социальном развитии территорий, как креативная экономика влияет на формирование новой инфраструктуры и каким образом ценностно-ориентированный подход повышает конкурентоспособность регионов и страны в целом. Особое внимание уделялось уже реализованным проектам комплексного креативного преобразования территорий и возможностям привлечения частных инвестиций в пространственное развитие", - говорится в сообщении.Внимание на сессии было уделено также экспортному потенциалу креативных индустрий, в частности продукции народных художественных промыслов, уточнил вице-президент РЭЦ Александр Молодцов. Он рассказал о востребованности изделий народных промыслов российских экспортеров на зарубежных рынках.Он подчеркнул, что для успешного выхода на новые рынки и закрепления на них необходима четкая стратегия позиционирования под единым брендом, который транслирует ценности качества, надежности, экологичности и доверия. Национальный бренд "Сделано в России" является именно таким знаком качества, под которым РЭЦ продвигает отечественные компании за рубежом."Одним из новых форматов продвижения стали фестивали-ярмарки "Сделано в России", которые мы проводим за рубежом. РЭЦ уже организовал несколько таких мероприятий в Китае и одно в Объединенных Арабских Эмиратах. В них приняли активное участие представители отрасли народных художественных промыслов, и их продукция пользовалась большой популярностью у зарубежных покупателей. Мы увидели, как традиционные ремесла могут успешно интегрироваться в современный экспортный рынок, и с этим можно дальше работать", - рассказал Молодцов.Среди успешных примеров компаний, представивших свою продукцию в Абу-Даби, он выделил Хотьковскую фабрику резных художественных изделий из Московской области - одно из старейших и ведущих предприятий по производству и продаже ювелирных и художественно-декоративных изделий из бивня мамонта, и компанию "Коваль", специализирующуюся на ножах ручной работы. Также он привел в пример мастерскую "Белое море" из Архангельска, производящую развивающие детские игрушки из дерева.В сессии приняли участие представители государственных органов, бизнес-сообщества, аналитики и эксперты креативных индустрий, добавили в РЭЦ.РЭЦ является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".Поддержка экспорта в рамках новой стратегии развития группы ВЭБ.РФ до 2030 года предполагает существенное увеличение объемов несырьевого неэнергетического экспорта, а также формирование сети устойчивых партнерств с иностранными государствами.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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https://ria.ru/20250618/zaselskiy-2023683234.html

https://ria.ru/20250618/rets-2023698377.html

россия

китай

абу-даби

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии, россия, китай, абу-даби, российский экспортный центр (рэц)