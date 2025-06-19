https://ria.ru/20250619/rets-2023867355.html
РЭЦ назвал возможности и барьеры для продвижения креативных индустрий
РЭЦ назвал возможности и барьеры для продвижения креативных индустрий - РИА Новости, 19.06.2025
РЭЦ назвал возможности и барьеры для продвижения креативных индустрий
Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) отмечает устойчивый рост интереса к российским креативным индустриям на международных рынках, потенциал этих... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T12:40:00+03:00
2025-06-19T12:40:00+03:00
2025-06-19T12:40:00+03:00
экономика
технологии
россия
санкт-петербург
вероника никишина
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) отмечает устойчивый рост интереса к российским креативным индустриям на международных рынках, потенциал этих отраслей еще далеко не исчерпан, но для дальнейшего роста необходима системная поддержка, снятие барьеров и развитие инструментов выхода на зарубежные рынки, рассказала генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина в ходе "Креативного завтрака" в Санкт-Петербурге.Глава РЭЦ подчеркнула, что исторически Россия успешно создает уникальные немассовые продукты с высокой добавленной стоимостью, которые находят спрос за пределами страны. В современной индустрии есть яркие истории успеха: модные бренды, видеоигры, кино и анимация."Развитие креативных индустрий и активное продвижение российских брендов - это стратегические направления развития страны. Только при системных мерах поддержки как со стороны государства, так и бизнеса, мы сможем повысить узнаваемость России как страны сильных брендов и обеспечить долгосрочный рост экономики через развитие креативных секторов", - подчеркнула Никишина.Она отметила, что при выходе на международные рынки компании сталкиваются с множеством вызовов. Среди них - культурные различия, необходимость адаптации бренда, правовые ограничения, высокие издержки и санкционные барьеры. Особенно актуальны эти вопросы для представителей малого и среднего бизнеса, которые составляют основу креативных отраслей."Преодоление существующих стереотипов и создание положительного имиджа требует целенаправленной системной работы. Уникальное ценностное предложение - это то, что делает российские креативные бренды конкурентоспособными. Именно на таких решениях - подчеркивающих качество, инновации и культурный код - и нужно строить экспортные стратегии", - отметила глава РЭЦ.Повышение узнаваемости брендов возможно за счет глубокого исследования целевых рынков, выстраивания партнерств с местными игроками, участия в международных ярмарках и фестивалях, развития культурной дипломатии и коллабораций с лидерами общественного мнения и продвижения уникального ценностного предложения, отмечает РЭЦ.РЭЦ является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". В состав Группы РЭЦ входят также ЭКСАР, Росэксимбанк, и Школа экспорта. Большинство услуг РЭЦ доступны онлайн на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".Поддержка экспорта в рамках новой стратегии развития Группы ВЭБ.РФ до 2030 года предполагает существенное увеличение объемов несырьевого неэнергетического экспорта, а также формирование сети устойчивых партнерств с иностранными государствами.
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экономика, технологии, россия, санкт-петербург, вероника никишина
Экономика, Технологии, Россия, Санкт-Петербург, Вероника Никишина
РЭЦ назвал возможности и барьеры для продвижения креативных индустрий
РЭЦ назвал возможности и барьеры для продвижения креативных индустрий на рынке
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) отмечает устойчивый рост интереса к российским креативным индустриям на международных рынках, потенциал этих отраслей еще далеко не исчерпан, но для дальнейшего роста необходима системная поддержка, снятие барьеров и развитие инструментов выхода на зарубежные рынки, рассказала генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина в ходе "Креативного завтрака" в Санкт-Петербурге.
Глава РЭЦ подчеркнула, что исторически Россия успешно создает уникальные немассовые продукты с высокой добавленной стоимостью, которые находят спрос за пределами страны. В современной индустрии есть яркие истории успеха: модные бренды, видеоигры, кино и анимация.
"Развитие креативных индустрий и активное продвижение российских брендов - это стратегические направления развития страны. Только при системных мерах поддержки как со стороны государства, так и бизнеса, мы сможем повысить узнаваемость России как страны сильных брендов и обеспечить долгосрочный рост экономики через развитие креативных секторов", - подчеркнула Никишина.
Она отметила, что при выходе на международные рынки компании сталкиваются с множеством вызовов. Среди них - культурные различия, необходимость адаптации бренда, правовые ограничения, высокие издержки и санкционные барьеры. Особенно актуальны эти вопросы для представителей малого и среднего бизнеса, которые составляют основу креативных отраслей.
"Преодоление существующих стереотипов и создание положительного имиджа требует целенаправленной системной работы. Уникальное ценностное предложение - это то, что делает российские креативные бренды конкурентоспособными. Именно на таких решениях - подчеркивающих качество, инновации и культурный код - и нужно строить экспортные стратегии", - отметила глава РЭЦ.
Повышение узнаваемости брендов возможно за счет глубокого исследования целевых рынков, выстраивания партнерств с местными игроками, участия в международных ярмарках и фестивалях, развития культурной дипломатии и коллабораций с лидерами общественного мнения и продвижения уникального ценностного предложения, отмечает РЭЦ.
РЭЦ является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". В состав Группы РЭЦ входят также ЭКСАР, Росэксимбанк, и Школа экспорта. Большинство услуг РЭЦ доступны онлайн на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".
Поддержка экспорта в рамках новой стратегии развития Группы ВЭБ.РФ до 2030 года предполагает существенное увеличение объемов несырьевого неэнергетического экспорта, а также формирование сети устойчивых партнерств с иностранными государствами.